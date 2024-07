شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات صحية لتحضير التونة المعلبة لخفض الوزن تعتمد على الزبادى والأفوكادو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر سمك التونة المعلب خيارًا رائعًا لأي شخص يتطلع إلى تناول طعام صحي لفقدان الوزن، فهو غني بالبروتين، وبأسعار معقولة، ويمكن تخزينه على الرف، مما يجعله خيارًا مناسبًا، يمكن أن تصبح سلطة التونة المعتادة مملة عند تناولها بنفس الطريقة يومي، لكن إذا كنت تبحث عن تنويع الأشياء، فلدينا قائمة بوصفات التونة المعلبة الصحية التي يمكنك تجربتها، وذلك وفقا لما ذكره موقع Eat This Not That.



اطعمة صحية لخفض الوزن



التونة مع البيض والافوكادو

لماذا تعتبر التونة المعلبة مفيدة جدًا لفقدان الوزن؟

فهي غنية بالبروتين، الذي يمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، وإبقائك تشعر بالشبع، ودعم بناء العضلات، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي التونة على دهون صحية في شكل أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساعد أيضًا في الشعور بالشبع .

هناك العديد من الطرق اللذيذة للاستمتاع بالتونة المعلبة والتي تتجاوز التونة والمايونيز المعتادين.

تونة إيطالية سريعة وسهلة التحضير..

تتطلب هذه الوجبة الخفيفة من التونة قائمة بسيطة ولكنها لذيذة من المكونات مثل التونة المعلبة وخبز القمح الكامل والموزاريلا الطازجة والزيتون والطماطم، إنها سهلة التحضير ولا تستغرق سوى بضع دقائق، لذا يمكنك تناول شطيرة صحية غنية بالبروتين متى شئت.

فطائر التونة الصحية بالخضروات..

التونة المعلبة والزبادي اليوناني والحمص وجبن الشيدر قليل الدسم، لذلك تحصل على الكثير من البروتين والألياف الصحية في وجبتك.

حلو ولذيذ ومليء بالبروتين، هذه الفطائر الصغيرة من التونة مع التوت البري هي الوجبة الخفيفة المثالية أو المقبلات نظرًا لأن كل ما عليك فعله هو وضع المكونات في قالب كب كيك وخبزها في الفرن، فإن هذا الطبق هو أحد أسهل الأطباق التي يمكن تحضيرها في قائمتنا.



وصفات صحية من التونة



التونة بالمكرونة

مكرونة التونة المعلبة..

قد تبدو مكرونة التونة المعلبة غريبة في البداية، لكن لا تنتقدها حتى تجربها. هذه الوجبة المكونة من التونة والمكرونة والثوم والأنشوجة والليمون والبقدونس ستلبي جميع رغباتك في تناول الأطعمة اللذيذة وستزودك بالبروتين والدهون الصحية.



سلطة التونة بالافوكادو والبروكلى

وعاء التونة بالبروكلي والأفوكادو..

تمنح مكونات مثل شرائح الأفوكادو والبروكلي والأرز وبذور عباد الشمس والتونة المعلبة طبق التونة هذا كمية كبيرة من البروتين والألياف والدهون الصحية، وهي تركيبة يمكن أن تساعد في الشعور بالشبع والامتلاء حتى وجبتك التالية، اعتمادًا على تفضيلاتك، يمكنك استخدام صلصة الصويا أو أحماض جوز الهند الأمينية، ويمكنك إضافة صلصة سيراتشا في الأعلى للحصول على القليل من التوابل.



سلطة التونة بالبيض

سلطة التونة بالزبادي اليوناني..

وعاء من سلطة التونة بالزبادي اليوناني مع الخضار إن تحضير سلطة التونة بالمايونيز العادي قد يؤدي إلى زيادة السعرات الحرارية بسرعة، ولكن هذه النسخة الصحية تستخدم الزبادي اليوناني بدلاً من ذلك، لن تقلل بشكل كبير من تناول السعرات الحرارية فحسب، بل سيضيف الزبادي اليوناني المزيد من البروتين إلى التونة المعلبة الغنية بالبروتين بالفعل.

سلطة التونة والحمص..

للحصول على سلطة سريعة ومنعشة مليئة بالبروتين والألياف، جرب سلطة التونة والحمص من تتكون هذه السلطة من مكونات مثل التونة المعلبة والحمص والطماطم والخيار والبصل والفلفل الحلو وجبن الفيتا، وهي مليئة بالنكهة والعناصر الغذائية التي ستجعلك تشعر بالشبع حتى وجبتك التالية، كما أنها سلطة سهلة التحضير مسبقًا وتخزينها في الثلاجة لتناول الوجبات في وقت لاحق من الأسبوع.

كعك التونة بالأفوكادو..

هذه الوجبة السريعة والصحية المصنوعة من الأفوكادو والتونة المعلبة وفتات الخبز المصنوع من القمح الكامل هي الخيار الأمثل للحصول على كمية كبيرة من البروتين والألياف، ولأنها مصنوعة من التونة المعلبة، فإن هذه الوجبة ميسورة التكلفة أيضًا، وإذا أردت، يمكنك حتى جعلها خالية من الجلوتين باستخدام فتات الخبز الخالية من الجلوتين.