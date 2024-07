شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد للكرز.. يعزز صحة القلب ويخفض الوزن ويساعدك على النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز فصل الصيف بموسم الكرز، والذى يحتوى على العديد من الفوائد الصحية، لذلك احرص على وضعه ضمن نظامك الغذائي، وفقًا لأخصائي التغذية، حيث يعتبر وجبة خفيفة صحية في الصيف، يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية، وذلك وفقا لما ذكره موقع Eat This Not That.



الكرز

8 فوائد صحية مذهلة للكرز من تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة إلى المساعدة في خفض الوزن.. 1.غني بمضادات الأكسدة..

تقول جيانا ماسي، خبيرة التغذية، إن الكرز غني بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين والكيرسيتين، تساعد هذه المركبات في مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، تشير بعض الدراسات إلى أن الكرز الحامض يحتوي على تركيزات أعلى من المركبات الفينولية الكلية، إن إضافة الكرز إلى نظامك الغذائي يمكن أن يحمي من تلف الخلايا ويعزز الصحة العامة.

2.يساعدك على النوم بشكل أفضل..

وفقًا لمؤسسة النوم، يمكن أن يساعد محتوى الميلاتونين في الكرز الحامض في تحسين جودة النوم ومدته، الميلاتونين هو هرمون ينظم دورة النوم والاستيقاظ، ويوفر الكرز مصدرًا طبيعيًا لهذا المركب الذي يعزز النوم.

تقول ديستيني مودي، أخصائية تغذية وخبيرة تغذية رياضية، تشير الدراسات القديمة إلى أن الميلاتونين الموجود في عصير الكرز الحامض يمكن أن يساعد في علاج الأرق وحتى تحسين الحالة المزاجية، ومع ذلك، هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث على البالغين الأصغر سنًا لتعزيز هذه النتائج".

3.تقليل الالتهاب..

تشير الأبحاث إلى أن الأنثوسيانين الموجود في الكرز فعال بشكل خاص في خفض علامات الالتهاب في الجسم، وتظهر دراسات أخرى أن الاستهلاك المنتظم للكرز يمكن أن يدعم صحة المفاصل ويقلل من الانزعاج المرتبط بالحالات الالتهابية، يحتوي الكرز على مركبات مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل أعراض التهاب المفاصل والنقرس.

4.تعزيز صحة القلب والأوعيدة الدموية..

وجدت دراسة أجريت عام 2018 أن تناول الكرز قد يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الالتهابية المزمنة، بما في ذلك التهاب المفاصل وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان، يمكن أن يفيد الكرز صحة القلب والأوعية الدموية وضغط الدم.

5.تعزيز صحة المناعة..

الكرز مصدر ممتاز لفيتامين سي، وهو عنصر غذائي ومضاد للأكسدة ضروري للحفاظ على صحة المناعة الجيدة، يحتوي كوب واحد من الكرز الأحمر منزوع النوى على 25% من القيمة اليومية لفيتامين سي، وهو عنصر غذائي معروف بدعم نظام مناعي صحي، يمكن مكافحة الأمراض والالتهابات المختلفة بمساعدة فيتامين سي، الذي يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء.



الكرز يخفض وزنك

6.تحسين عملية الهضم..

الكرز مصدر جيد للألياف، حيث يوفر 3 جرامات من الألياف لكل كوب، تساعد الألياف الغذائية في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتساعد في تنظيم حركات الأمعاء، ومنع الإمساك، ودعم الميكروبيوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمحتوى الألياف في الكرز دعم الميكروبيوم الخاص بك عن طريق خلق بيئة معوية متوازنة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2018.

7.الكرز يساعد في خفض الوزن..

الكرز وجبة خفيفة رائعة لفقدان الوزن لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء، والتي تم ربطها بفقدان الوزن، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحلاوة الطبيعية للكرز إشباع الرغبة الشديدة في تناول الطعام دون زيادة السعرات الحرارية، "يحتوي كوب واحد من الكرز الأحمر منزوع النوى على حوالي 85 سعر حراري فقط، و3 جرامات من الألياف، والكثير من محتوى الماء، مما يجعله وجبة خفيفة مشبعة بين الوجبات يمكن أن تكون رائعة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا.

8. دعم تعافى العضلات..

وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ، يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في الكرز تحسين التعافي من التمارين الرياضية، وخاصة عند الإناث.



إن الخاصية المضادة للأكسدة القوية الموجودة في عصير الكرز لها تأثير فريدة من نوعها في تحسين الالتهاب الناجم عن التمارين الرياضية، وتقليل تلف العضلات، وتعزيز التعافي بشكل أفضل.