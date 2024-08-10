شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعزز جهازك المناعى بطريقة صحيحة؟ حقائق وخرافات يجب أن تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

تعزيز جهاز المناعة هو أحد المواضيع التي تختلط فيها الخرافات بالحقائق، حيث يعتقد معظم الناس أن بعض الأطعمة أو المكملات الغذائية، إلى جانب بعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة، يمكن أن يعزز بشكل كبير من وظائف المناعة، ومع ذلك، قد تشير الأدلة العلمية إلى أمور مختلفة في بعض الأحيان، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الخرافة: تناول المزيد من فيتامين سى يعزز المناعة

الحقيقة: يُعتقد في الغالب أنه إذا تناولت ما يكفي من فيتامين سي، فستمنع نزلات البرد الشائعة، أو حتى تشفيها، وفي حين أن فيتامين سي ضروري لوظيفة المناعة، فإن تناول الكثير منه لا يوفر الحماية ضد المرض، على الرغم من أنه قد يقلل قليلاً من مدة أعراض البرد لدى بعض الأشخاص.

الخرافة: تناول الأطعمة الخارقة يُعزز المناعة

الحقيقة: يشير إلى الأطعمة الخارقة مثل الثوم والزنجبيل، إلى أنها تعزز جهاز المناعة بكفاءة، وفي حين تحتوي هذه الأطعمة على مركبات مفيدة، إلا أن تأثيرها على المناعة أقل مما يزعمه كثيرون، فالنظام الغذائي المتوازن الغني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية أفضل لصحة المناعة بشكل عام من تلك الأطعمة الخارقة.

من ناحية أخرى، هناك بعض ممارسات نمط الحياة التي ثبت علميًا أنها تدعم وظيفة المناعة، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وإدارة الإجهاد، والحفاظ على ترطيب الجسم جيدًا، وجميعها مهمة للحفاظ على صحة الجهاز المناعي، فعلى سبيل المثال، يمكن للإجهاد المزمن وقلة النوم أن يثبطا الاستجابات المناعية، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وعلى نحو مماثل، فإن ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة المنتظمة مفيدة، ولكن فترات طويلة من التمارين المكثفة سيكون لها التأثير المعاكس، حيث يضعف جهاز المناعة مؤقتًا.

الخرافة: التطعيمات أو اللقاحات تضعف نظام المناعة

الحقيقة: هناك أيضًا العديد من الخرافات حول تعزيز جهاز المناعة من خلال التطعيم، ومن الخرافات الشائعة أن اللقاحات تضعف نظام المناعة، وهذا ليس صحيح، حيث تشير الدراسات إلى أن اللقاحات تعمل بطريقة تجعل جزءًا غير ضار من مسببات الأمراض يحفز الجهاز المناعي عند دخوله إلى الجسم ويجعله جاهزًا لمحاربة أي عدوى فيما بعد، وهذا الإجراء لا يضعف الجهاز المناعي بل يقويه من خلال تعزيز قدرته على مقاومة أي عدوى محددة.

الخرافة: العدوى الطبيعية توفر مناعة أفضل من التطعيم

الحقيقة: في حين أن العدوى الطبيعية قد تؤدي أحيانًا إلى مناعة قوية، إلا أنها تأتي مع مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة أو مضاعفات أخرى، ومن ناحية أخرى، توفر اللقاحات طريقة آمنة للغاية لتطوير المناعة دون هذه المخاطر، بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما تكون اللقاحات مخصصة لكائنات محددة لتعزيز الاستجابات المناعية المحددة التي تساعد في تقليل شدة الأعراض والعواقب وتمنع تكرار المرض.

من جانبه، يجمع تعزيز الجهاز المناعي بشكل أساسي بين العيش بأسلوب حياة صحي وأخذ التطعيمات اللازمة ضد بعض الأمراض، حيث أن التغذية السليمة والانتظام في ممارسة الأنشطة البدنية أو التمارين الرياضية المعتدلة بجانب الحصول على قسط كاف من النوم، وإدارة الإجهاد بشكل فعال، هم حجر الزاوية في نظام المناعة الصحي.