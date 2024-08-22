المنظمة الدولية للهجرة تدعو لتمويل الاستجابة لانتشار جدري القرود في أفريقيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Theopiste Maloko, 42, a local health official, checks lesions on the arms of a woman who is suffering from monkeypox and recently lost a child to the same disease, in Yalokombe, Tshopo, Democratic Republic of Congo, October 4, 2022. REUTERS/Arlette Bashizi SEARCH "BASHIZI MONKEYPOX" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES. NO RESALES. NO ARCHIVES

الخليج 365_واس

دعت المنظمة الدولية للهجرة لتوفير 18,5 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من جدري القرود في شرق وجنوب أفريقيا، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمهاجرين والنازحين داخليًا المعرّضين لخطر الجدري، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية مرض “ام بوكس” حالة طوارئ صحية عامة تثير القلق الدولي.

وقالت مدير عام المنظمة ايمي بوب: إن “انتشار الجدري في أفريقيا يشكّل مصدر قلق بالغ، خاصة بالنسبة للمهاجرين والنازحين والسكان كثيري التنقل والمجتمعات المضيفة لهم، داعية إلى التحرك السريع للتخفيف من آثار هذا التفشي على المنطقة.

ويوجد حتى الآن 15 ألف حالة مشتبه بها في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحدها بما في ذلك 537 حالة وفاة، وقد تم تأكيد حالات إصابة اخري في بوروندي وكينيا ورواندا واوغندا، وجنوب أفريقيا.

وينتقل المرض من الحيوانات إلى البشر عن طريق الاتصال الوثيق بالأفراد أو الحيوانات المصابة، من خلال الرذاذ التنفسي أو الدم أو سوائل الجسم. وتشمل أعراضه الحمى والطفح الجلدي والصداع والتهاب الحلق وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية، وآلام الظهر.

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