انت الان تتابع خبر بعد احتفال التعليم.. مرصد أكاديمي يكشف حقيقة "مرتبة جامعات العراق بتصنيف التايمز" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت في وقت سابق، عن حصول العراق على المرتبة الأولى عربيا والسابعة عالميًا بتصنيف التايمز للتنمية المستدامة من حيث عدد الجامعات المشاركة في نسخة العام 2024 التي شهدت تنافس 2152 جامعة من 125 دولة حول العالم، قبل ان يهنئ السوداني بهذه المناسبة معتبرا انها "تؤكد نجاح رؤية الحكومة ونهجها الداعم لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم العالي".واثر هذا، وتحت عنوان "أتستخفون بعقولنا"، طالب المرصد العراقي للحريات الاكاديمية وزارة التعليم العالي بالاعتذار الصريح عن "الاستخفاف وتعريض سمعة العراق الاكاديمية الى الإساءة".

وقال المرصد في بيانه، الذي ورد للسومرية نيوز، انه "لن نعتب على رئيس الوزراء لعدم احاطته بالحقيقة ولا الوزير لكونه ليس ذو دراية بهموم المهنة، لكن العتب على هيئة الرأي في وزارة التعليم والكادر المتقدم فيها، فكيف يستخفون بعقولنا ونحن والعالم اجمع يعلم بان التصنيفات حول العالم ليس بعدد المشتركين بها بل مايتم تحقيقه من الجامعات المشاركة عن كل دولة من مراتب".

وبين انه "للسنة الثانية على التوالي تعلن الوزارة عن منجز، وتوهم الدولة بكافة طواقمها بتحقيقها وهي بعيدة كل البعد عن الواقع".