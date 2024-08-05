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10% منهم نساء.. الافراج عن حوالي 770 شخصًا من السجون العراقية خلال تموز

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة الإصلاح العراقية، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان عدد النزلاء المطلق سراحهم من جميع الاقسام التابعة لها في بغداد والمحافظات اعتباراً من 1 تموز 2024 ولغاية 31 تموز 2024، بلغ عدد المطلق سراحهن من النساء (78) نزيلة بينما بلغ عدد المطلق سراحهم من الرجال (689) نزيلا".

وبينت انه "بذلك يكون العدد الكلي للمفرج عنهم ( 767) نزيل ونزيلة"، مشيرة الى ان الدائرة تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصا ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل‎. ‎
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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