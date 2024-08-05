انت الان تتابع خبر ثغرات الدولار والقرض العقاري وغيرها.. كواليس استضافة محافظ البنك المركزي في البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، للسومرية نيوز، ان "استضافة محافظ البنك المركزي يوم امس في اللجنة المالية، كانت لمناقشة مشاكل كثيرة يعاني منها الشارع العراقي".

وأوضح الكرعاوي، ان هذه المشاكل تتمثل باضطراب سعر صرف الدولار وعدم توفير المنافذ اللازمة والكافية لتوفير العملة الأجنبية للمسافرين أو لأغراض العلاج، فضلا عن القصور بإصدار الموافقات لشركات الصرافة في المطارات والتي اقتصرت على مطار بغداد بالرغم من وجود 5 مطارات في العراق وهي بغداد البصرة النجف أربيل السليمانية.



ومن الملفات التي تمت مناقشتها بحسب الكرعاوي، هو ملف تمويل المصرف العقاري وتوقف مبادرة البنك المركزي الاسكانية بسبب عدم تمويل المصرف العقاري، حيث تسبب هذا الامر بمشاكل كثيرة للمواطنين الذين اجروا تعاقدات مع مستثمرين أو مع أصحاب عقارات ولم يحصلوا على التمويل لانجاز معاملات شراء العقار وتحويله ما أدى لمشاكل كبيرة بين البائعين والمشترين".

وشدد على ان "النواب ماضون بالاستجواب او السؤال الشفاهي وداعمون لأي تحرك رقابي مماثل داخل البرلمان لكونها ممارسة دستورية وتعد من حق كل نائب، فضلا عن كونها ممارسة رقابية مهمة لتحسين الخدمة وأداء المؤسسات".

وكان محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، قد كشف خلال استضافته في اللجنة المالية، ان البنك المركزي يبيع أكثر من 250 مليون دولار يومياً لتلبية متطلبات التجارة الخارجية، و85 % من الحوالات الخارجية تتم بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة، من دون المرور بالفيدرالي الأميركي.

وأكد أن مبادرة السكن تحظى بأهمية كبيرة من قبل البنك، وبلغ حجم القروض الممنوحة لها 10 تريليونات دينار، فيما أشار الى ان البنك المركزي يتوجه الان لتمويل بناء 23 ألف وحدة سكنية، وستكون الأولوية للمجمعات السكنية المنجزة.

