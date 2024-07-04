شكرا لقرائتكم وظائف بـ مجلس الضمان الصحي لحملة البكالوريوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في المقر الرئيسي بمدينة الرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مسؤول دعم التطبيقات (Applications Support Officer 1)

– مسؤول العلاقات العامة والإعلام (Public Relations and Media Officer)

– أخصائي أول تجربة العملاء (Senior Customer Experience Specialist)

– محرر محتوى أول (Senior Content Editor)

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التخصصات المطلوبة:

– العلاقات العامة

– الاتصالات

– التسويق

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– أو ما يعادلهم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.