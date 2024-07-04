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وظائف بـ مجلس الضمان الصحي لحملة البكالوريوس

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شكرا لقرائتكم وظائف بـ مجلس الضمان الصحي لحملة البكالوريوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في المقر الرئيسي بمدينة الرياض على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مسؤول دعم التطبيقات (Applications Support Officer 1)
– مسؤول العلاقات العامة والإعلام (Public Relations and Media Officer)
– أخصائي أول تجربة العملاء (Senior Customer Experience Specialist)
– محرر محتوى أول (Senior Content Editor)

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التخصصات المطلوبة:

– العلاقات العامة
– الاتصالات
– التسويق
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– أو ما يعادلهم

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا”.

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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