وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات على النحو التالي:

وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

– أخصائي اول تخصيص

– مهندس اتصالات

– أخصائي اول استجابة الحوادث السيبرانية

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الاقتصاد

– نظم إدارية

– العلوم البيئية

– الأمن السيبراني

– الهندسة البيئية

– هندسة الشبكات

– هندسة الاتصالات

– أي تخصص ذات صلة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

– توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– مهارات في القيادة والتواصل الفعال.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1446/1/24هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: “اضغط هنا”، ويستمر حتى يوم السبت 1446/1/28هـ.