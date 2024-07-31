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وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات على النحو التالي:

وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

– أخصائي اول تخصيص
– مهندس اتصالات
– أخصائي اول استجابة الحوادث السيبرانية

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الاقتصاد
– نظم إدارية
– العلوم البيئية
– الأمن السيبراني
– الهندسة البيئية
– هندسة الشبكات
– هندسة الاتصالات
– أي تخصص ذات صلة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

– توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– مهارات في القيادة والتواصل الفعال.

طريقة التقديم:

بدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1446/1/24هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: “اضغط هنا”، ويستمر حتى يوم السبت 1446/1/28هـ.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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