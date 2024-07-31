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شكرا لقرائتكم وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات على النحو التالي:
وظائف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
– أخصائي اول تخصيص
– مهندس اتصالات
– أخصائي اول استجابة الحوادث السيبرانية
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التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– الاقتصاد
– نظم إدارية
– العلوم البيئية
– الأمن السيبراني
– الهندسة البيئية
– هندسة الشبكات
– هندسة الاتصالات
– أي تخصص ذات صلة
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.
– توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– مهارات في القيادة والتواصل الفعال.
طريقة التقديم:
بدأ التقديم اليوم الثلاثاء 1446/1/24هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: “اضغط هنا”، ويستمر حتى يوم السبت 1446/1/28هـ.