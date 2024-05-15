مفاجأة.. هذا ما يحدث للسكر والكوليسترول وجسمك عند شرب الشاي بعد الأكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

شرب الشاي بعد تناول الأكلات الدسمة من العادات الشائعة، هل هذه العادة مفيدة أم ضارة؟.. وأوضح كل من موقعي "health" و"webmd"، تأثير شرب الشاي بعد أكلة دسمة على الجسم.

تسهيل الهضم

شرب الشاي بعد الوجبات الدسمة يساعد على تسهيل الهضم، وعلاج انتفاخ البطن وطرد الغازات من المعدة.

تقليل امتصاص الدهون

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تُسهم في تقليل امتصاص الدهون من الطعام

تحسين عمل الجهاز الهضمي

يؤدي استهلاكه أيضا إلى تحفيز إنتاج العصارة الصفراوية واللعاب، وجميعها سوائل ضرورية لهضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية.

الحماية من القولون العصبي

نظرا لأن هذا المشروب غني بخصائص مضادة للالتهابات تٌسهم في تقليل خطر الإصابة بالقولون العصبي.

تكسير البروتينات

مركبات البوليفينول، وخاصة الكاتيكين، الموجودة في الشاي، تعمل على تحفيز الإنزيمات الهاضمة، ما يؤدي إلى تكسير البروتين الغذائي بشكل أكثر كفاءة داخل الجهاز الهضمي.

الفوائد الصحية للشاي بشكل عام

تؤدي مضادات الأكسدة الموجودة به دورا مهما في خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

تقليل خطر ارتفاع السكر في الدم.

جودة نوم أفضل وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

يُسهم الكافيين في تحسين التركيز واليقظة.

حماية الخلايا من التلف وتقليل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

دعم صحة القلب وتحسين وظائف الأوعية الدموية.

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