الامارات | منجم فوائد للصحة والجمال.. خبراء ينصحون برقائق الشوفان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «فرويندين» المعنية بالصحة والجمال أن رقائق الشوفان تمتاز بأنها غنية بالألياف الغذائية، التي لا تساعد على تنشيط عملية الهضم فحسب، بل تعمل أيضاً على إطالة الشعور بالشبع، ما يسهم في مواجهة نوبات الجوع الشديد، ما يساعد على إنقاص الوزن.

وأضافت المجلة الألمانية أن رقائق الشوفان غنية أيضاً بالزنك، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة من ناحية، كما يتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، فضلاً عن قدرته على تسريع وتيرة شفاء الجروح.

وتعد رقائق الشوفان بمثابة مفتاح الصحة والجمال، إذ تساعد على التمتع بالرشاقة من ناحية، والحصول على بشرة مرنة ومشدودة من ناحية أخرى.

وتزخر رقائق الشوفان بـ«فيتامين B1» و«السيلينيوم والمنغنيز والحديد والأرجينين»، والتي لها تأثير إيجابي على النسيج الضام وتعمل على تحسين الدورة الدموية، ما يعمل على تجديد الخلايا وتحفيز إنتاج «الكولاجين»، ومن ثم التمتع ببشرة مشدودة ومرنة تشع شباباً وحيوية. وتزخر رقائق الشوفان كذلك بـ«فيتامين B7» المعروف باسم «البيوتين»، والذي يتمتع بأهمية كبيرة لصحة وجمال البشرة والشعر والأظافر، بفضل قدرته على تحفيز نمو الخلايا وتعزيز عمليتي التمثيل الغذائي والتجدد.