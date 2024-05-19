طريقة عمل الرقاق الناشف قبل قدوم عيد الأضحى

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الرقاق من الوجبات الأساسية في عيد الأضحى، ومن الأكلات المفضلة لدى سكان الريف المصري خاصة في محافظات الصعيد، إذ يتم تحضيره في العزومات باللحم الضاني وأيضا بوصفات أخرى، حيث يضاف عليه الزبدة الفلاحي التي تعطيه طعما مميزا، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل الرقاق البلدي في المنزل وبكميات كبيرة.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها تحضير الرقاق الناشف في المنزل بدلا من شرائه من الأفران وبنفس الطعم على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة، حيث جاءت المكونات كالتالي:

3 أكواب دقيق

رشة ملح

رشة سكر

ماء للعجن

خطوات التحضير

في البداية يخلط الدقيق والملح والسكر

نقوم بإضافة الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

يتم تقطع كرات وتغطى وتترك لترتاح

تفرد بالنشابة وترش بالدقيق

توضع على طاسة ساخنة

يقلب الرقاق على الوجه الآخر

يستخدم أو يحفظ قى مكان جاف مغطى عند الاستخدام

طريقة أخرى لعمل الرقاق الناشف

200 جرام نشا للفرد.

500 جرام دقيق.

25 جرام زبدة.

10 جرامات سكر.

5 جرامات ملح.

250 ملليلتر ماء.

طريقة التحضير

وضع الدقيق والسكر والملح والزبدة في المكسر ونخفقهم قليلا ‏ثم نضع الماء بالتدريج البطيء حتى الحصول على عجينة متماسكه.

نلف العجينة على شكل رول ثم قطعيها على شكل كرات واتركيها جانبا ثم جاهز الرخامة برش قليل من النشا عليها.

بعد ذلك يتم فرد كرات العجينة عليها

نضع صينية سميكة على النار ونفرد عجينة الرقاق عليها.

يتم تركها لمدة دقيقتين تقريبا ثم اقلبيها على الوجه الأخر

طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة

المقادير

رقاق طري

لحمة مفرومة

بصل مفروم

فلفل أخضر رومي

سمنة

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

ملح

فلفل أسود

مرقة

جبنة موتزاريلا

خطوات التحضير