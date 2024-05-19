3 وصفات طبيعية لشد البشرة.. «حل سحري بعيدا عن العمليات»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ترغب النساء في الحصول على بشرة مُشرقة مشدودة؛ باعتبار ذلك من علامات الجمال، ومع التقدم في العمر ينخفض إنتاج الكولاجين في البشرة ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد وترهلات الجلد، لذا تبدأ المرأة في البحث عن طرق شد الوجه بوصفات طبيعية في المنزل.

انتقدت الدكتورة أغاريد الجمال، استشاري الأمراض الجلدية، لجوء بعض النساء إلى عمليات شد الوجه بالخيوط أو البلازما؛ لأن ذلك يتسبب في نقل العدوى والآلام والجروح، مشيرة إلى 3 وصفات طبيعية تساعد على شد الوجه والتخلص من التجاعيد التي تحدث بفعل التقدم في العمر أو العوامل الخارجية كالتعرض لآشعة الشمس فترات طويلة.

واستعرضت «الجمال» خلال حديثها لـ«هُن» الوصفات الطبيعية التي تساعد في شد الوجه، كالتالي:

خلطة النشا وبياض البيض

ماسك بياض البيض والنشا من الخلطات المميزة التي تستخدم للتخلص من الترهلات وعلامات التجاعيد الدقيقة، ويمكن استخدامه باتباع الخطوات التالية:

اخلطي بياض بيضة مع ملعقة كبيرة من النشا حتى يمتزجا تماما.

افردي الخليط على الوجه والرقبة.

اتركي الخليط لمدة ربع ساعة حتى يجف على البشرة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

خلطة العسل والخيار

العسل من أفضل المكونات التي تساعد على إزالة التجاعيد وشد البشرة؛ بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، ويمكن تحضير الخلطة باتباع الخطوات التالية:

احضري ثمرة من الخيار وضيفي عليها ملعقة من العسل، ثم اخلطيهم جيدا في الخلاط الكهربائي.

ضعي الخليط على الرقبة والوجه لمدة ثلث ساعة، ثم اغسلي البشرة بالماء الفاتر وكرري الوصفة مرتين أسبوعيا.

خلطة العسل وزبدة الشيا

تحقق زبدة الشيا الكثير من الفوائد المهمة للبشرة؛ إذ تعمل على إزالة التجاعيد ومنح البشرة الترطيب والنعومة اللازمة، ويمكن تحضير الخلطة، كالتالي: