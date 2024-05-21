كيف يؤثر الإفراط في تناول الفاكهة على كبار السن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، من مخاطر الإفراط في تناول الفواكه بالنسبة لكبار السن، مشيرة إلى أن ذلك يتسبب في مشكلات صحية خطيرة، مثل السمنة ومرض السكري.

وأوضحت أن ارتفاع محتوى الفركتوز والألياف في الفواكه يؤدي دورا رئيسيا في هذه المخاطر، حيث يُعيق ذلك عمل الكبد عن معالجة كميات كبيرة من الفركتوز، ما يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، المعروف بـ "الكبد الدهني"، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

ولفتت الخبيرة إلى أن الإفراط في تناول الفواكه يؤدي أيضا إلى الإصابة بالحساسية، خاصة من الفواكه ذات اللون الأحمر، مؤكدة على ضرورة اتباع مبدأ الاعتدال في جميع الأطعمة، بما في ذلك الفواكه.

ما هي الكمية المناسبة الموصي بها؟

قالت خبيرة التغية إن الكمية الموصى بها من الفواكه لكبار السن، وهي حبتان فقط يوميًا، يتم تناولهما في الصباح وبعد الغداء، في حال عدم وجود أي موانع صحية.

اقرأ أيضا:

لعشاق القهوة باللبن - احذر هذه الكارثة.. هذا ما يحدث لجسمك

كيف يؤثر تناول الكبدة والسجق من عربة الشارع على صحة الكلى والكبد؟.. مفاجأة

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الجبنة مع البطيخ.. 5 تأثيرات غير متوقعة

تمنع الجلطات وارتفاع الكوليسترول.. أطعمة تحمي القلب والدماغ

هذا ما يحدث للمخ عند ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.. مفأجاة