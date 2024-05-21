ما فوائد ممارسة الرياضة لصحة القلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح الطبيب الروسي دكتور ألكسندر مياسنيكوف أن النشاط البدني المنتظم هو أحد أهم العوامل التي تُسهم في إطالة العمر والحفاظ على صحة القلب.

وحث "مياسنيكوف" على ضرورة اتباع نمط حياة صحي يشمل اتباع نظام غذائي متوازن والابتعاد عن التدخين، للحفاظ على صحة القلب وضمان عمله بكفاءة لسنوات طويلة، وفقا لوكالة "فيستي. رو" الروسية.

وأشار إلى أنه من الضروري على الشخص أن يمارس الرياضة لمدة لا تقل عن 40 دقيقة يوميا، لخفض ضغط الدم والكوليسترول والسكر في الدم، ومؤشر كتلة الجسم.

وأضاف أن إذا اتبع الإنسان هذه النصائح، فإنه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب التي تعد السبب الرئيسي للوفاة في العالم.

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