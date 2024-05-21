بمقادير بسيطة اصنعي مقرمشات بالخبز الفينو.. «مش هتشتري من بره»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل مقرمشات الفينو في البيت تحب الكثير من ربات المنزل معرفتها، من أجل ضمان صحة أولادها وتوفير النفقات، ومن بين الوصفات السهلة والموفرة واللذيذة والمقرمشة، وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمت طريقة عملها من خلال برنامجها «على قد الإيد»، المُذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهو من الوصفات السهل تحضيرها في المنزل بدلًا من شرائه.

مقرمشات الفينو

على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل مقرمشات بالخبز الفينو:

المقادير:

خبز فينو.

زبدة.

ثوم.

بقدونس.

زعتر جاف.

بابريكا.

ملح وفلفل أسود.

جبنة موتزاريلا.

جبنة رومي.

طريقة تحضير مقرمشات بالخبز الفينو:

قطعي الخبز شرائح.

اخلطي الزبدة والثوم والبقدونس والزعتر والبابريكا.

ضيفي الملح والفلفل حسب الرغبة.

ضيفي خليط الزبدة لشرائح الخبز.

ضيفي على الوجه الجبنة الرومي والموتزاريلا.

رصي في صينية المقرمشات.

ضعيها في الفرن حتى تمام النضج.

مكونات مقرمشات بالخبز الفينو

المقادير:

كوب حليب دافئ.

معلقة خميرة.

نصف كوب سكر.

ربع معلقة ملح.

نصف معلقة بيكينج بودر.

معلقتان لبن بودرة.

أربع بيضة.

ملح وفلفل.

جبن حسب الحاجة.

طريقة تحضير الفينو:

امزجي ملعقة الخميرة مع ملعقة من الحليب.

اتركي جانبًا واخلطي جميع المكونات السائلة.

ضيفي إليه الدقيق تدريجيًا.

ضيفي الزبدة.

استمري في العجن لمدة ربع ساعة.

اتركي العجين ليخمر ويتضاعف حجمه.

قطعي ورصي في القالب الفرن المدهون.

اتركي مسافة للتخمير.

ثم يترك ليخمر في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل.

ادهني العجين بربع البيضة مع ملعقتين من الحليب.

ادخلي الفينو الفرن على درجة حرارة 260، لمدة 10 دقائق.

قطعيه إلى دوائر.

رشي عليه الجبن.

مقرمشات العيش الفينو بالكوب؟

المقادير:

بواقي عيش الفينو.

ربع كوب فصوص ثوم مهروسة.

ربع كوب كزبرة خضراء.

نصف كوب زبدة ذائبة.

جبن رومي مبشورة.

خطوات التحضير: