أسبوع الموضة في السعودية.. معلومات عن ياسمينة قنزل مصممة عرض الأزياء لملابس البحر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء العمدة:

حدث تاريخي شهده أسبوع الموضة داخل جزيرة أمهات بالبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، تمثل في أول عرض أزياء لملابس السباحة.

وعلى منصة العرض، تألّقت عارضات الأزياء بملابس البحر الصيفية للمصممة المغربية ياسمينة قنزل، في خطوة جريئة تعكس التغيرات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المملكة العربية السعودية، لتعزيز الانفتاح على مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الموضة.

وحضر العرض عدد من المصممين السعوديين والعالميين، وعرضوا أحدث تصميماتهم من ملابس السباحة النسائية والرجالية، والتي تميزت بأناقتها وتنوعها الفريد.

معلومات عن المصممة المغربية ياسمينة قنزل

مغربية الجنسية

يتابعها أكثر من 10 آلاف شخص عبر إنستجرام

تعمل مصممة أزياء

تتحدث الفرنسية بطلاقة

تمتلك موقعا تستعرض به تصميماتها

العلامة التجارية لتصميمهاتها تعرف بـYasmina Q

جزيرة أمهات السعودية

كان العرض داخل جزيرة أمهات الخالدة في المملكة العربية السعودية، والتي تتميز بجوها الخلاب، وشواطئها البيضاء ومياهها الفيروزية.

ونظم العرض شركة "رويال كونسيرج" بالتعاون مع "هيئة الأزياء" برئاسة بوراك شاكماك.

المصممون المشاركون في العرض

ضمّ العرض تصاميم من مصممين سعوديين، مثل هدى عجلان ونجود السليمان، بالإضافة إلى مصممين عالميين مثل Dolce & Gabbana وChanel.

أبرز التصميمات

تميزت التصاميم بالتنوع، حيث شملت ملابس سباحة بيكيني، وبوهيمية، وتقليدية، تناسب مختلف الأذواق.

لاقى العرض استحسانًا كبيرًا من قبل الحضور، الذين أشادوا بجودة التصميمات وأناقة العرض.

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