5 أطعمة ومشروبات لا تتناولها مع البطيخ.. ماذا تفعل بجسمك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

البطيخ من الفواكه الصيفية الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، فهو غني بالماء والفيتامينات والمعادن، لكن هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنب تناولها بعد البطيخ لأنها تسبب مضاعفات صحية، وفقا لما ورد في موقع "health".

الفواكه الغنية بالبروتين

يحتوي البطيخ على إنزيمات تساعد على كسر النشويات، لكن عند تناوله بعد الفواكه الغنية بالبروتين، مثل الجوافة والمشمش المجفف والكيوي والأفوكادو والتوت الأسود، يمكن أن يُعيق عمل هذه الإنزيمات.

البقوليات

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء والسكريات، بينما البقوليات غنية بالبروتين، لذا عند الجمع بينهما

يسبب تفاعل البروتين مع السكريات في المعدة تكوين مركبات كيميائية يُصعب على الجسم هضمها، بالإضافة إلى، تراكم النشويات في المعدة، ما يُزيد خطر الشعور بالتعب.

البيض

تناول البيض بعد استهلاك البطيخ يسبب العديد من مشكلات المعدة، وذلك نظرا لأن البيض يحتوي على أحماض دهنية مثل أوميجا 3 والبطيخ فاكهة غنية بالمياه، لذا يُعيق هذا المزيج عملية الهضم، ويسبب انتفاخ المعدة والإمساك.

الحليب

هذا المزيج يسبب العديد من المشكلات الصحية للجهاز الهضمي، وذلك لأن البطيخ غني بفيتامين سي، بينما منتجات الحليب غنية بالبروتين، وعند تفاعلهما في المعدة، يتكون مركب يُصعب هضمه، ما يؤدي إلى الإصابة بالانتفاخ وعسر الهضم، والإسهال.

الماء

لا يفضل شرب الماء بعد البطيخ، وذلك لما يحتويه من نسبة عالية من الماء، ما يُخفف من تركيز العصارات الهضمية في المعدة، ويُؤخر عملية هضم البطيخ، ويسبب اضطرابات الجهاز الهضمي.

اقرأ أيضًا

لماذا يعاني البعض من الإسهال بعد تناول البطيخ..؟ حسام موافي يكشف

هذا ما يحدث لقلبك وضغط الدم عند شرب الشاي.. مفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروبات غازية على معدة فارغة؟.. مفاجأة صادمة

مواليد 4 أبراج احذر عصبيتهم.. اتق شر الحليم إذا غضب

كوارث.. ليلى عبد اللطيف تكشف توقعات صادمة يشهدها العالم الفترة القادمة