جمال شعبان يحذر من تأثير الحر والعرق على مرضى القلب.. وهؤلاء ممنوعون من الصيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يُشكل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف خطرًا كبيرًا على صحة مرضى القلب، حيث تزيد من إجهاد القلب والجسم ككل، محذرا من الصيام خلال ارتفاع درجات الحرارة.

وقال جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ارتفاع درجات الحرارة وحر الصيف والعرق له تأثير كبير على مرضى القلب، كما حذر من الصيام في الصيف، قائلا: "ممنوع الصيام منعا باتا في هذا الجو الجهنمي لمرضي الشرايين التاجية والدعامات والصمامات والذبذبة الأذينية وهبوط عضلة القلب".

شرب الماء البارد غير المثلج للوقاية من موجات الحر

وأضاف جمال شعبان أن مرضى السكر، ومرضى الكلى وخاصة الطاعنين في السن، عليهم الابتعاد عن الصيام في الحر، وأكد أهمية شرب الماء البارد غير المثلج في الوقاية وعلاج موجات الحرارة وضرباتها وجلطاتها، وحذر من شرب الماء المثلج والجسم ساخن فور القدوم من الشارع.

الشيوخ والأطفال الأكثر عرضة لموجات الحر

ولفت إلى أن الشيوخ والأطفال هم الأكثر عرضة لمضاعفات الموجات الحارة.

وقدم عدة نصائح لتفادي الموجة الحارة تتمثل في ما يلي:

- شرب لتر ماء بارد غير مثلج يوميا قبل الشعور بالعطش، لأن العطش ربما يكون نذير الجفاف.

- عصير القصب

- تناول البطيخ

- تناول الخضراوات والفواكه، والخيار، والكنتالوب.

كما يجب تجنب ما يلي:

التوابل

التبغ

المشروبات الغازية

الشاي الساخن

الشوربة الساخنة.

ونصح بارتداء الملابس البيضاء، والفضفاضة، والفاتحة من الأنسجة الطبيعية من القطن والكتان وحتي الصوف، وتجنب التعرض المباشر للشمس، خاصة في أوقات الظهيرة، ولا تخرج الا بمظلة أو الكاب، وأيضًا التكييف مهم جدا، لأن المروحة لا تلطف الحرارة.

وفي حالة عدم توافر التكييف يتوجب الاغتسال كل 3 ساعات.

اقرأ أيضًا

لماذا يعاني البعض من الإسهال بعد تناول البطيخ..؟ حسام موافي يكشف

هذا ما يحدث لقلبك وضغط الدم عند شرب الشاي.. مفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروبات غازية على معدة فارغة؟.. مفاجأة صادمة

مواليد 4 أبراج احذر عصبيتهم.. اتق شر الحليم إذا غضب

كوارث.. ليلى عبد اللطيف تكشف توقعات صادمة يشهدها العالم الفترة القادمة