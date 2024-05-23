حيلة للحفاظ على الملابس سوداء داكنة.. مكونان في مطبخك

القاهرة - سمر حسين - ماما

غسل الملابس السوداء يعني تعرضها لفقدان الصبغة المستخدمة، إذ يمكن للعادات الخاطئة من استخدام الماء الساخن وبعض المنظفات والإفراط في العصر والغسيل، أن تتسبب في بهتان اللون بمرور الوقت، لكن لحسن الحظ أن هناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تجنب ذلك.

حيلة للحفاظ على الملابس السوداء

بدلاً من إنفاق كثير من المال على شراء منتجات التنظيف الخاصة بغسيل الملابس الداكنة، اقترح موقع «Good housekeeping» حيلة ذكية وموفرة للحفاظ على درجة لون تلك الملابس وحمايتها من البهتان، تتمثل في استخدام واحدا من المكونين: الخل والملح، ونظراً لكونهما متوفران في المنازل تصبح هذه الحيلة هي الأفضل على الإطلاق، خاصةً عندما ملاحظة الفرق، وكل ما عليك فعله، هو وضع ربع كوب من الخل في حلة الغسالة مع المنظف، أو رش نصف كوب من الملح على ملابسك السوداء بالكامل، مع الانتباه إلى أن درجة حرارة الماء هي السر، لذلك ينبغي استخدام الماء البارد وضبط الغسالة على وضع الغسيل السريع.

عادات خاطئة تسبب تلف الملابس السوداء

بعد اتباع هذه التعليمات قد تقع ربات المنازل في أخطاء ما بعد عملية الغسيل التي تتمثل في: