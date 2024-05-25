طريقة عمل كيكة جوز الهند في الخلاط.. «هتتعمل خلال دقائق بمكونات بسيطة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكيكة من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، فالبعض يحرص على تناولها في وجبات الإفطار مع كوب الشاي لأنها تعطي مذاقا لذيذا، لذلك تبحث الأمهات على وصفات مختلفة لتحضيرها لأبنائهن ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل كيكة جوز الهند في الخلاط.

طريقة عمل كيكة جوز الهند في الخلاط

خطوات بسيطة يمكن اتباعها لتحضير طريقة عمل كيكة جوز الهند في الخلاط على خطى الشيف غادة التلي في برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي» سفرة والتي جاءت كالتالي:

1 كوب سكر

3 بيض

فانيللا

1/2 كوب سمن

2 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

3/4 كوب زبادي

1 كوب حليب

جوز هند

الشربات

1 كوب سكر

1كوب ماء

خطوات التحضير

في البداية يخلط السكر والبيض والفانيليا والسمنة والدقيق والبيكينج باودر في الخلاط، ونضيف الزبادي واللبن.

يوضع الخليط في قالب تشيز كيك.

ويخبز في الفرن.

نقوم بسقي الخليط بالشربات.

ويضاف جوز الهند على الوجه.

للشربات

يرفع السكر والماء على النار حتى الحصول على قوام الشربات.

طريقة عمل كيكة البراونيز بالشوكولاتة

المقادير

كوب دقيق.

ثلاث أرباع كوب كاكاو غير محلى.

رقائق من الشوكولاتة.

نصف معلقة صغيرة ملح.

6 ملاعق كبيرة من الزبدة.

نصف كوب من الشوكولاتة السائلة.

ثلاث أرباع كوب من الشوكولاتة البيضاء.

4 بيضات.

كوب ونصف سكر أبيض.

طريقة التحضير