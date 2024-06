سحر الطب الصيني طريقك لنوم هادئ.. طبيبة تكشف سرها للتخلص من الأرق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - عانت طبيبة صينية من الأرق لسنوات طويلة، لكنها توصلت أخيرا إلى حل "سحري" سمح لها بالنوم بعمق وسعادة.

شاركت الطبيبة كيان لي لي، الممارسة لعلاجات الطب الصيني التقليدي، اكتشافها مع العالم، مؤكدة أن هذه الطريقة سهّلت حياتها وحياة الكثيرين ممن علمتهم إياها.

كشفت لي لي، عبر فيديوهات نشرتها على تيك توك، عن نقاط محددة في الجسم يجب الضغط عليها باليدين قبل وخزة الإبر الصينية البسيطة.

تتضمن الطريقة الضغط على منطقة ما بين إصبع الإبهام والسبابة في كل يد لمدة 3 إلى 5 دقائق، بينما يكون الشخص مستلقياً على السرير، مع إبقاء العينين مغمضتين والتركيز على أمر واحد فقط.

تُعدّ تقنية الضغط هذه خطوة أساسية قبل الانتقال إلى مرحلة الوخز بالإبر، خاصةً لمن يعانون من الأرق المزمن وقلة النوم، حيث أثبتت فعاليتها في تحسين جودة النوم.

وأشارت لي لي إلى أن قلة النوم تؤثر سلباً على الصحة الجسدية والعقلية، لذا فإنّ علاج الأرق يُعدّ ضرورياً للحفاظ على صحة الإنسان بشكل عام.

تعتمد تقنية الوخز بالإبر على نوع من العلاج بالتدليك، حيث يتم تطبيق الضغط اليدوي على نقاط محددة من الجسم.

تهدف هذه التقنيات إلى تقليل الألم وإزالة التوتر في العضلات أو زيادة تدفق الدم.

يؤكد خبير النوم سامي كلام صحة ما ذهبت إليه الدكتورة لي لي، مشيراً إلى وجود نقاط ضغط أخرى يمكن أن تساعد في النوم.

يوصي كلام في كتابه "دريمز" بالضغط على نقطة في المعصم الداخلي، بالقرب من مكان قياس النبض.

اتباع روتين منتظم للنوم.

تهيئة بيئة نوم مناسبة.

تجنب الكافيين والنيكوتين قبل النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الاسترخاء قبل النوم من خلال تقنيات مثل التأمل أو القراءة.

@oldtown_acupuncturist Stop your migraine instantly with acupressure. #acupuncture #acupressure #acupuncturist ♬ Apache (45 Version) - The Sugarhill Gang