هذا ما يحدث لقلبك والكوليسترول عند تناول طبق من الفول بالطماطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعد طبق الفول بالطماطم من الأطباق العربية الشعبية المحببة لدى الكثيرين، ليس فقط لمذاقه اللذيذ بل أيضًا لفوائده الصحية العديدة.

فوائد طبق من الفول على صحة القلب والكوليسترول

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن الفول غني بالألياف، وتلعب الألياف دورًا مهمًا في خفض الكوليسترول الضار، وتحسن من صحة القلب بصفة عاملة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الفول مصدرًا ممتاز للبروتين وبناء العضلات مما يحافظ على صحة القلب والجسم، بالإضافة إلى أنه غني بالحديد لذلك يعد مصدر مهم لصحة خلايا الدم الحمراء، مما يساعد على نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، وبالتالي تحسين صحة القلب.

وأشارات إلى أن الفول بالطماطم غني بالبوتاسيوم ما يساعد على تنظيم ضغط الدم وهو أمر ضروري لصحة القلب، كما يحتوي الفول بالطماطم على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة؛ وتقلل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقدمت عدة نصائح لتناول طبق الفول

- تناول الفول مع الخضروات مثل الطماطم والبصل والفلفل؛ حتي تزيد من قمته الغذائية.

- استبدال الزيت بزيت الزيتون.

- تناول طبق الفول بالطماطم جانب الخضروات والفواكه ونظام غذائي متكامل.