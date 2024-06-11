تحمي من حصوات الكلي.. تناول هذه الأطعمة والمشروبات تحمي كليتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي



يمكن لحصوات الكلى أن تسبب ألما شديدا في بعض أجزاء الجسم، إضافة إلى أعراض أخرى مثل القيء والحمى، ووجود دم في البول، ويلعب النظام الغذائي دورا في الوقاية.

وبحسب موقع onlymyhealth، يمكن لتناول بعض الأطعمة والمشروبات أن يحميك من حصوات الكلى.

وللوقاية من الحصوات يجب تناول السوائل، خاصة الماء طوال اليوم، كما تساعد الحمضيات مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت على الحد من فرص تكونها.

ويمكن للكالسيوم الغذائي أن يساعد في منع حصوات الكلى عن طريق الارتباط بالأوكسالات في الأمعاء، ما يقلل من كمية الأوكسالات التي تصل إلى الكلى.

ويمكن تناول منتجات الألبان، مثل الجبن والحليب والزبادي، والخضراوات الورقية الخضراء الداكنة، مثل البروكلي والكرنب، والسمك مثل السردين للحصول على الكالسيوم.

ولمحاربة الحصوات يجب تقليل تناول الملح لأن ارتفاع مستويات الصوديوم يزيد من كمية الكالسيوم في البول، ما قد يؤدي إلى تكوين الحصوات.