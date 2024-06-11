هتحافظ على قلبك وتظبط السكر.. 7 بذور عليك إضافتها إلى الأكل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

البذور بمثابة وجبات خفيفة صغيرة مليئة بالمواد المغذية، يمكنها تعزيز نظامك الغذائي بالدهون الأساسية والبروتينات والفيتامينات والمعادن.

ومن السهل إضافة هذه الأطعمة الغذائية إلى وجبات مختلفة، ما يجعلها وسيلة مريحة لتعزيز صحتك، بحسب timesofindia.

بذور الكتان

مصدر رائع للألياف الغذائية وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك (ALA).

يمكن أن تساعد بذور الكتان على خفض مستويات الكوليسترول وخفض ضغط الدم، ما يساهم في صحة القلب.

بذور الشيا

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين، يمكن أن تساعد بذور الشيا في تقليل الشهية وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، كما أنها تمتص الماء وتشكل مادة تشبه الهلام، والتي يمكن أن تبقيك رطبًا وتشعرك بالشبع.

بذور عباد الشمس

بذور عباد الشمس غنية بفيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية الخلايا من التلف.

توفر هذه البذور أيضًا كمية جيدة من السيلينيوم، الذي يدعم وظيفة الغدة الدرقية ويعزز المناعة.

بذور اليقطين

محملة بالمغنيسيوم، وهو معدن ضروري لأكثر من 300 تفاعل كيميائي حيوي في الجسم.

تم ربط تناول المغنيسيوم بتحسين صحة القلب وتقليل الالتهاب.

توفر هذه البذور أيضًا الزنك، وهو أمر مهم لوظيفة المناعة.

بذور السمسم

بذور السمسم مصدر ممتاز للكالسيوم، وهو أمر حيوي للحفاظ على عظام قوية، كما أنها تحتوي على السمسمين والسمسمولين، وهما قشور فريدان يتمتعان بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

بذور الرمان

بذور الرمان، ليست لذيذة فحسب، بل إنها محملة أيضًا بمضادات الأكسدة، وخاصة البونيكالاجين والأنثوسيانين. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف وفيتامين C.

بذور القنب

تعتبر بذور القنب مصدرًا كاملاً للبروتين، حيث توفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، فهي غنية بأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية بنسبة مثالية لصحة الإنسان.