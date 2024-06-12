تركيبة بسيطة لتنظيف الطحال خلال عيد الأضحى.. الريحة هتضيع في دقيقتين

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، إذ يقبل المواطنون على تناول أشكال مختلفة من اللحوم، منها الطحال، الذي يعتبر من الأكلات المحببة في العيد، لكن هناك أمرًا مزعجًا يُواجه السيدات عند إعداده، يتمثل في عدم القدرة على تنظيفه، لذا نوضح تركيبة بسيطة تساعدك على أداء تلك المهمة.

تركيبة سحرية لتنظيف الطحال

يمكن تنظيف الطحال عن طريق استخدام مقادير متساوية من الخل والليمون والفلفل الأسود، بحسب موقع «the spruce» العالمي.

انقعي الطحال في الماء.

زيلي طبقة الجلد البيضاء الرقيقة المحيطة به.

ضعيه على النار حتى يغلي.

ضيفي له ملعقة من ملح الليمون لمدة 5 دقائق.

ارفعي القدر من على النار.

ضعي الطحال على لوح التقطيع الخشبي.

افركي الطبقة الرمادية فيه.

اقشيطه بالسكين.

انقعيه في الخل والفلفل الأسود.

ثم اشطفيه بالماء حتى الطهي.

كيف أتخلص من ريحة الطحال؟

طريقة أخرى لتنظيف الطحال في خطوات:

انقعي الطحال في ماء ساخن.

زيلي كل الدهون الموجودة حول الطحال مع الجلد.

اتركيه لمدة نصف ساعة.

ضيفي له ملح الليمون والخل.

انقعيه مرة أخرى في الماء الساخن.

اشطفيه بالماء حتى يكون جاهزًا للطهي.

قطعيه إلى شرائح حسب الحاجة وطريقة التحضير

طريقة أخرى لتنظيف الطحال

اغسليه بالماء الجاري لمدة 5 دقائق.

ضعي الطحال مع ملعقة صغيرة من الكربونات والخل.

اتركيه لمدة 10 دقائق مع الملح والخل.

يمكن طهيه بالطريقة المفضلة لديكِ.

ومن الأفضل تحضير هذه الخطوة في اليوم السابق للطهي.

طريقة تنظيف الطحال بسهولة

نظفي الطحال عن طريق الخطوات التالية: