صدمة ورعب.. لن تتوقع ما وجدته امرأتان في غرفتهما بالفندق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

أُصيبت سائحتان بريطانيتان بالرعب والصدمة عندما عثرن على مئات من حشرات العث في غرفتهما بإحدى الفنادق بتيلاند.

ونشرت السائحة جيما ساير مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بتطبيق "تيك توك"، يُظهر سربا ضخما من الحشرات على السرير والناموسية التي تغطيه، وفقا لموقع "nypost".

وأوضحت جيما أنها لاحظت وصديقاتها وجود فجوة بجوار الباب، فحاولن سدها بمنشفة لمنع دخول أي حشرات أو حيوانات صغيرة، لكن، فُتح الباب فجأة، لتُفاجأن بوجود أفعى الكوبرا الضخمة تقف أمامهن.

وعندما فتحت الباب مرة أخرى، تفاجأت باجتياح أكثر من 2000 فراشة للغرفة، ما زاد من شعورها بالصدمة والذعر.

ولفتت جيما أيضا إلى أن الفندق نقلهما إلى غرفة أخرى.

