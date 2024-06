نصائح سحرية لتهدئة الرضع في الطائرة.. وتحذير طبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - مع بدء موسم العطلات الصيفية، يزداد سفر العائلات مع أطفالهم الرضع، ممّا قد يُسبب إزعاجًا للركاب الآخرين على متن الطائرة، خاصةً خلال عملية الإقلاع والهبوط.

ويُقدم كابتن طيران أسترالي يدعى جيمي نيكلسون حيلتين بسيطتين قد تساعد الأهل على تهدئة أطفالهم الرضع خلال هذه الأوقات:

يُنصح بالرضاعة الطبيعية للطفل أثناء الإقلاع والهبوط، حيث تساعد حركة شفاه الرضيع على إخراج الغازات المحتبسة في الأذنين والجيوب الأنفية، ممّا يُقلل من شعوره بعدم الراحة ويُهدئه.

يُمكن تقديم مكعب ثلج للطفل لمصه،

وذلك للمساعدة على فتح أذنيه وتخفيف الضغط.

أثارت نصيحة مص مكعب الثلج جدلًا واسعًا، حيث حذرت المسعفة السابقة نيكي جوركوتز من خطورتها، مُشيرةً إلى سرعة اختناق الأطفال في مثل هذه الحالات.

شاركت العديد من الأمهات تجاربهن في تهدئة أطفالهن على متن الطائرة، ومن بين هذه النصائح:

استخدام دمية مصّ وعضّ لتخفيف توتر الطفل ودفعه إلى المضغ، ممّا يُقلّل من تأثر أذنيه باختلاف الضغط الجوي.

إعطاء الطفل زجاجة حليب دافئة حيث يُساعد ذلك على تهدئته دون إزعاج الركاب.

