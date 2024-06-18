يحارب السرطان وأمراض القلب.. نوع خضار يفعل العجب بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الخضروات تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية المختلفة، لكن هل تعرف أن هناك نوع خضار يمكن أن يحارب مرض السرطان الخطير، وأمراض القلب؟.

وبحسب موقع Onlymyhealth، فإن الجزر غني بالفيتامينات والمعادن وهو الأمر الذي يجعله مفيدا جدا لصحتك.

ونظرا لغناه بمضادات الأكسدة وفيتامين C، فإن الجزر يساعد في تعزيز جهاز المناعة، وكذلك مكافحة أنواع معينة من السرطان وأيضا الوقاية من أمراض القلب.

الجزر والسرطان

بعض المركبات الموجودة في عصير الجزر قد تحمي من السرطان، ومن بينها البولي أسيتيلين، وبيتا كاروتين، واللوتين، وهي خلاصة فعالة ضد خلايا سرطان الدم.

الجزر والقلب

ويمكن للجزر تقليل عوامل الخطر من الإصابة بأمراض القلب، خاصة أنه مصدر جيد للبوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورا مهما في تنظيم ضغط الدم.

فوائد أخرى لـ الجزر

يعزز صحة العين

يعزز المناعة

يساعد على الهضم

يعزز صحة البشرة

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