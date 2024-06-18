لن تتوقع.. هذا ما يفعله العنب بالكوليسترول والقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

العنب فاكهة صيفية يفضلها كثيرون، إذ أنها تمنح الجسم العديد من العناصر الغذائية المهمة، لكن هل تعرف تأثيره على الكوليسترول والقلب؟.

العنب والقلب

وبحسب موقع webmed، فإن العنب به نسبة عالية من مضادات الأكسدة ما يساهم في تنشيط الدورة الدموية، وتنظيم ضغط الدم، وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة.

العنب والكوليسترول

يؤقر العنب على مستويات الكوليسترول في الدم، بحسب دراسة نشرتها مجلة (Food & Function) إذ أكدت أنه يمكن للمركبات الموجودة في العنب أن تساهم في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم.

والعنب يضبط مستويات الكوليسترول في الدم، لاحتواءه على مركبات البوليفينول والتي تمتلك خصائص مضادة للالتهاب أيضا.

فوائد أخرى لـ العنب

العنب مليء بالعناصر الغذائية التي تحمي الأمعاء والعين والجلد.

الوقاية من السرطان، لأنه غني بمضادات الأكسدة.

الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.

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