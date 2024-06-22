بطريقة صادمة.. عاملة في مطعم شهير تنتقم من زبون بسبب شكواه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - انتقمت موظفة في أحد فروع مطاعم وجبات سريعة شهيرة من زبون اشتكى من طلبيته الخاطئة بطريقة وحشية، حيث تلقت شرطة ولاية فلوريدا بلاغا عن حادث إطلاق نار منها تجاه الزبون داخل المطعم.

وألقي القبض على شاسيدي جاردنر (22 عاماً)، ووجهت إليها تهمة الاعتداء بسلاح فتاك، وفقاً لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، وبدأت المشاجرة العنيفة بعدما ردت أسلوب عنيف على الزبون وألقت مشروبا عليه من نافذة شراء الطلبات السريعة، فخرج شخصان من سيارتهما وبادرا بنفس ردة الفعل فخرجت خلفهما على الفور حاملة مسدسا حربيا.

وكشفت كاميرات المراقبة الحادث، كما شوهدت المتهمة تسير في مرآب المطعم وتطلق النار باتجاه سيارة الزبونين الآخرين، فأصابتها برصاصة واحدة.

رئيس الشرطة يندّد

وأكدت لاني سومبتر مالكة ترخيص المطعم في الولاية أنها طردت الموظفة من العمل بعد عدد من انتهاكات السياسة التنظيمية للعمل، مشددة على أنها ستواصل التعاون مع السلطات في تحقيقاتهم الجارية.

ولم تكشف الصحيفة المزيد من التفاصيل حول مصير الزبون الذي أطلق عليه النار.

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