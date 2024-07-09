وصفة طبيعية للتغلب على تساقط الشعر بعد الاستحمام.. جربيها مرتين في الأسبوع

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

التمتع بشعر صحي ولامع من أهم أهداف أي فتاة أو سيدة، لكن المشلكة الأبرز التي تؤرق حياتهن، هي تساقط الشعر، التي تتزايد بعد الاستحمام، إذ يرغبن في الحصول على مظهر كثيف للشعر، لذا يسعين لتجربة أفضل طرق إعادة حيوية الشعر ومنع تساقطه في المنزل، لذا نستعرض وصفات طبيعية وآمنة، بدلًا من الوصفات الكيميائية المستخدمة في صالونات التجميل، بحسب «تايمز أوف إنديا».

وصفة ماسك البصل والعسل

يمكنك إعداد وصفة لمنع تساقط شعرك خاصةً بعد الاستحمام، من مكونات طبيعية وفعالة لعلاج تساقط الشعر، وهي مكونة من البصل والعسل، وتعد من أشهر الوصفات الطبيعية لعلاج الشعر وتعزيز نموه.

مكونات الماسك:

بصله متوسطة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

خطوات تحضير ماسك البصل والعسل

- الخطوة الأولى لعمل وصفة البصل والعسل: ابشري البصل ناعما واعصريه باستخدام قطعة قماش نظيفة للحصول على ماء البصل كالعصير، وضيفي العسل لعصير البصل وامزجي المكونين جيداً.

- الخطوة الثانية: ضعي الوصفة على فروة الرأس وابدئي في تدليك الشعر بشكل لطيف بأطراف أصابعك.

- الخطوة الثالثة: غطي شعرك بقبعة من البلاستيك واتركيه على شعرك لمدة لا تقل عن ساعة، وبعدها اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

ويمكنك تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع، لتحصلي على النتائح المرجوة من فوائد الوصفة، التي تساعد على تحفيز نمو الشعر وتعزيز كثافته من عصير البصل، ويغذي العسل فروة الرأس ويعالج تساقط الشعر، ويضفي العسل لمعان على الشعر.