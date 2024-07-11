الامارات | رجل يرمي حماته من النافذة إلى حتفها لأنها "عبء كبير"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة الروسية القبض على رجل ألقى حماته من شرفة الطابق الخامس لتلقى حتفها على الفور، مبررا جريمته بعدم قدرته على احتمال المرأة العجوز.

وأظهرت لقطات مشوشة لكاميرات في الشارع اللحظة المروعة التي سقطت فيها المرأة التي تبلغ من العمر 84 عامًا من ارتفاع 15 مترا في مدينة أرتيوم الروسية في منطقة بريمورسكي من مبنى سكني.

وأفيد أن المرأة توفيت على الفور متأثرة بجروح متعددة، حيث لم يتم الكشف عن هويتها. وعلى الفور اعتقلت الشرطة صهرها، البالغ من العمر 54 عاماً، للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، والذي بررها قائلا أنه أراد "إعفاء" ابنه من تحمل واجبات المتقاعدة العجوز"، مشيرا أنها كانت "محدودة الحركة، ولا يريد أن يستمر ابنه في رعايتها" وقال الرجل متذمرا أن كل ذلك "مثل عبئًا كبيرًا" على الابن.

ونقلت "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام روسية أنه تم حبس المشتبه به لمدة شهرين على ذمة التحقيقات، وأنه في حالة إدانته، فمن المحتمل أن يواجه عقوبة السجن لمدة 15 عامًا.

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من سجن امرأة لمدة سبع سنوات ونصف السنة بعد أن رمت ابنتها المولودة حديثًا من النافذة لأنها كانت "قلقة من أن تدمر الطفلة حياتها المهنية".

وأدينت كاتارينا يوفانوفيتش، 28 عامًا، من لاوفن آم نيكار، ولاية بادن فورتمبيرغ، ألمانيا، بتهمة القتل غير العمد في محكمة مقاطعة هايلبرون يوم الأربعاء 3 يوليو.

وقال وثائق المحكمة أنها أنجبت في المنزل سراً قبل 10 أشهر في 12 سبتمبر، ثم رمت ابنتها الرضيعة من نافذة شقتها على ارتفاع عدة أمتار إلى حتفها.

وذكرت صحيفة "إيه إس بي تسايتونج" أن يوفانوفيتش اعترف بارتكاب الجريمة في بداية المحاكمة في أبريل، من جهتهم قال ممثلو الادعاء للمحكمة إن يوفانوفيتش اعتقدت أن كونها أماً من شأنه أن يفسد حياتها المهنية كمديرة تنفيذية في القسم القانوني في شركة بورشه.

وانتقدت المدعية العامة ماريكي هافيندورفر المرأة وقالت “لم تكن المتهمة مستعدة لتأجيل خطط حياتها، وخاصة تقدمها المهني، من أجل طفل".