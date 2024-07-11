الامارات | خاتم ذكي يتتبع النوم والمشي والجري ويراقب ضربات القلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت شركة التكنولوجيا العملاقة سامسونغ الأولى التي تدخل سباق الخواتم الذكية، بمنتج الخاتم الذكي، الذي تصدر العناوين ضمن مجموعة من المنتجات الذكية التي كشفت عنها الشركة.

فقد كشف حدث سامسونغ لشهر يوليو أخيرا عن جهاز Galaxy Ring الجديد، وهو خاتم ذكي يمكن ارتداؤه بسهولة. ويعد Galaxy Ring هو الكشف الأضخم للشركة، حيث يمثل دخول سامسونغ الأول من بين شراكات الهواتف، لعالم الخواتم الذكية.

والخاتم الذكي سيصبح متاحا للجميع في 24 يوليو، بسعر 400 دولار.

ووفقا لموقع إندبندنت، يمكن لخاتم Galaxy المتين وغير المزعج والمدعم بالذكاء الاصطناعي تتبع نومك والمشي والجري ومراقبة معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسد.

ويمكنه بعد ذلك تحليل جميع المؤشرات الخاصة بك ليمنحك نتيجة إجمالية حول مستويات الطاقة لديك وتقديم رؤى صحية مخصصة.

وسينافس خاتم غالاكسي، خاتم شركة "أورا" الرائد في المجال، والذي يعتمد على اشتراك شهري بقيمة 6 دولارات، بينما سيكون خاتم غالاكسي دون اشتراك، مما يحفز المستهلكين.