"عدم الزواج هو أعظم إنجازاتي".. يوتيوبر تُشجع على العزوبية - وهذا ما حدث لها

تُلهم اليوتيوبر الكورية "سين أرومي" أكثر من 200 ألف متابع على منصة "يوتيوب" من خلال أسلوب حياتها الفريد.

حياة سعيدة دون زواج أو أطفال

تعيش "أرومي" في منزلها الهادئ في ريف كوريا الجنوبية، حيث تمارس اليوجا وتستمتع بالنوم دون قيود.

تُشجع "سين" متابعيها على عدم الشعور بالخوف أو الذنب أو الخجل لكونهم عازبين، وفقا لموقع "taipeitimes".

تقول البالغة من العمر 37 سنة: "عدم الزواج هو أعظم إنجازاتي"، مضيفة: "لم أرغب أبدا في أن أصبح زوجة أو أما كهدف نهائي لحياتي".

وأضافت: "أشعر بالسعادة والرضا عن حياتي، عندما أفكر في السلبيات المحتملة لعدم إنجاب أطفال، بالنسبة إلي لا أجد أي منها".

كتاب يلهم النساء العازبات

عبرت "سين" عن سعادتها من خلال الاستمتاع بحياتها كونها امرأة عازبة في كتابها بعنوان "I Can't Help but Live Well On My Own".

وأشارت إلى أن هذا الخيار لا يُمثل كارثة، بل هو قرار واع يُتيح لها الاستمتاع بالحرية الشخصية وتحقيق طموحاتها دون قيود بعيدا عن ضغوطِ الزواج والأطفال.

حقق كتاب "سين" نجاحا مُبهرا، حيث تصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا في كوريا الجنوبية، خاصة بين النساء العازبات في الثلاثينات من العمر.

وتشير في كتابها إلى أن العديد من النساء يختارون عدم الزواج أو الإنجاب لشعورهم بالراحة والسعادة في العيش بمفردهم، دون الحاجة إلى الالتزام بتوقعات المجتمع.

رحلة من العمل في الخارج إلى الحياة الريفية

عاشت "سين" سين لسنوات في الخارج، وعملت في وظائف مختلفة، من مدبرة منزل في فندق إلى تعبئة اللحوم في مصنع للدجاج.

وخلال هذه الفترة، لم تتوقف عن توثيق تجاربها ومشاركتها مع العالم عبر الإنترنت من خلال مقاطع فيديو على صفحتها الرسمية بمنصة "يوتيوب".

وبعد عودتها إلى كوريا الجنوبية، استقرت سين في بلدة ريفية هادئة، حيث قامت بتجديد منزل عائلي قديم كان مملوكا لجدها الراحل.

قناة يوتيوب ناجحة

ومع مرور الوقت، اكتسبت قناتها على اليوتيوب شعبية كبيرة، حيث وصل عدد متابعيها أكثر من 200 ألف متابع.

وتتناول مقاطع الفيديو الخاصة بها جوانب مختلفة من حياتها، بدءا من العيش بمفردها إلى السفر واللياقة البدنية واليوغا.

ردود فعل

واجهت الكاتبة واليوتيوبر الشهيرة ردود فعل قوية على الإنترنت بعد مشاركتها لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول حياتها الشخصية.

حيث انتقد بعض المتابعين تصرفها، مشيرين إلى شعورها بالوحدة، بينما اعتبرها آخرون "أنانية" لعدم زواجها.

وردا على هذه الانتقادات، أوضحت أن مشاركة المتزوجين صور أطفالهم وحياتهم الزوجية السعيدة على الإنترنت لا تُقابل بنفس الانتقادات التي تواجهها هي عندما تعبر عن سعادتها.

وأشارت إلى أنها تضع استقلاليتها وأسلوب حياتها المليء بالمغامرات في المقام الأول، بالإضافة إلى، نجاح كتابها دليلا على إمكانية تحقيق النجاح والتميز حتى في ظل حياة غير تقليدية.

كما انتقدت سين فكرة أن ينجب بعض الأزواج أطفالا فقط سعيا وراء السعادة، معتبرة أن قرارها بالعيش بمفردها كان قرارا مدروسا يهدف إلى تحقيق سعادتها.

