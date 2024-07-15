يمكن أن تكون طيبة القلب صفة رائعة تحفزك على التناغم مع مشاعرك ومشاعر الآخرين والاهتمام بهم بصدق. ولكن عندما يسيء الآخرون تفسير ذلك على أنه ضعف، فقد يجعلك ذلك تشعر بالإحباط وكأنك لا تستحق الأفضل حتى عندما تكون كذلك في الواقع. هل أنتِ من الأبراج التي تسمح لقلبها الطيب وعواطفها بالتغلب عليها؟

تعرفي إلى صفات وخصائص الأبراج التي تتميز بقلبها الطيب لكنها تتأذى بسهولة في الحب والعلاقات لفهم نفسك والآخرين بشكل أفضل.

6 أبراج قلبها طيب وتتأذى بسهولة أكثر من غيرها



أن تكون طيبة القلب من صفات شخصيتك يعني أنك قادر على التعرف إلى ما يشعر به الآخرون. يمكنك استخدام طيبة قلبك لصالحك، ولكن يجب عليك أيضاً أن تكون على دراية بالعيوب المحتملة وتبحث عن طرق لوضع حدود حول عواطفك، وتذكر ألا تُغيّر شخصيتك أبداً لأنك قد تجد شخصاً يحبك كما أنت.

برج الحمل

يُعرف مولود برج الحمل بطبيعته المندفعة، ويمكن أن يصبح سريع الانفعال بسهولة. يحب تولي مسؤولية المواقف والقيام بالأشياء بطريقته الخاصة. إنه أحد أكثر الأبراج ذكاءً ويمتلك شكلاً فريداً من القوة العاطفية والاهتمام الدقيق بالتفاصيل.

كن حذراً، لأنك إذا آذيته بأي شكل من الأشكال، خاصةً إذا قلت له شيئاً جارحاً، فسوف يُصبح مضطرباً للغاية، وسيبذل كل ما في وسعه ليجعلك تشعر بنفس الألم الذي سببته له؛ لذا يرجى التعامل مع الأمر بعناية.

برج الجوزاء

يسعى مولود برج الجوزاء إلى أن يكون مثالياً ويكره أن يكون مخطئاً. يمكنه التقاط الحالة المزاجية للناس، حتى لو لم يُعبّر هؤلاء الأفراد عنها ظاهرياً. هو شخص تحليلي ومثقف، حساس لمشاعر بيئته. قد تخلق طبيعته سريعة البديهة والقابلة للتكيف ارتباكاً أو عدم القدرة على التنبؤ في العلاقات.

يحاول أن يكون صارماً، ولكنه في أعماقه محب وحنون ويُحب إعطاء وتلقّي المودة. إنه لا يريد أن ينكسر قلبه، لذلك سيتردد في إخبارك أنّ قلبه بين يديك، وقد يكون الأمر مؤلماً جداً بالنسبة له عندما لا يتلقى نفس الحب في المقابل.

برج السرطان

يتمتع مولود برج السرطان بشخصية لطيفة ومعطاءة للغاية ويستمتع بتلّقي الحب والمودة من المقربين منه، سواء كانوا من العائلة أو الأصدقاء أو شخص مميز. إنه مرتبط بشكل وثيق بمشاعره ومشاعر منْ حوله، مما يجعله متعاطفاً بشكل لا يُصدق، ولكنه يعني أيضاً أنه يمكن أن يتأذى بسهولة أو تطغى عليه البيئات القاسية.

إنه الأكثر حساسية بين الأبراج ويهتم بشدة بالآخرين وغالباً ما يستثمر بعمق في علاقاته. يُعطي الأولوية لاحتياجات شريكه، مما يسبب له الأذى في بعض الأحيان. لا ينبغي استغلال قلبه الطيب بأي شكل من الأشكال. لجعله يسامح وينسى، أظهر له بعض الحب والمودة.

برج الأسد

يزدهر مولود برج الأسد بالولاء والإخلاص ويسعى إلى الاستقرار في علاقاته. وهو من أكثر الأبراج عاطفة وحساسية. إنه يبحث عن معايير عالية في نفسه وفي شريكه، ويمكن أن تكون الانتقادات أو ردود الفعل السلبية تجاهه مدمرة إذا كان هناك اتصال عاطفي.

عندما تتأذى مشاعره، قد يجعله ذلك يشعر بالضعف الشديد ويميل إلى أن يصبح قاسياً بعض الشيء في كلماته. إذا لم تعطه نفس الشيء في المقابل، فسوف يتأذى بشدة وسيصبح عدوانياً لأنه من السهل أن يغضب من مثل هذه المواقف.

برج العقرب

يُعرف مولود برج العقرب بغموضه وطبيعته الشديدة والعاطفية. إنه شخص متحفظ ويكره أن يتم رفضه، وإذا شعر بهذه الطريقة، فلن يكون الأمر جيداً. وهو من أبراج تمتلك حاسة سادسة وتتمتع بإحساس عالٍ وشديد الحساسية والإدراك. يمكنه الانتباه إلى التفاصيل وتحديد ما إذا كنت تستغله حتى عندما تعتقد يأنه لا يعرف ذلك.

إنّ طيبة قلبه هي مصدر قوته، حيث تسمح له بكشف الحقائق، ولكنها قد تؤدي أيضاً إلى الشعور بالخيانة بشكل أعمق. عندما يتأذى، يحاول السيطرة على مشاعره ويبذل قصارى جهده لإخفاء ما يشعر به. إذا كان لديك مشاكل معه، انتبه إلى لغة جسدك. لكي يسامحك، حاول تهدئته لتجنب نوبات العداء.

برج الحوت

مولود برج الحوت عاطفي للغاية ويتمتع بمستوى عالٍ من الحساسية ولن يقبل أي شيء أقل مما هو متوقع. لديه التزام قوي بالولاء، وإذا كان مخلصاً لك، فسوف يتوقع نفس المعاملة وسيحتاج إلى اهتمامك الكامل.

إنه عطوف بطبيعته وغالباً ما يختار رؤية الأفضل في الآخرين، وبالتالي يتغاضى عن سلوك شريكه السيء، حتى عندما يؤذيه. إذا كسرت قلبه فسوف يشعر بالحزن الشديد، وستكون هذه هي المرة الأخيرة والوحيدة التي ترتكب فيها هذا الخطأ.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

تأثير الأبراج على الشخصيات والعلاقات الأسرية

الأبراج الأكثر استعداداً للاكتئاب من غيرها