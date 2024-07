كيف يؤثر القلق على صحة الأمعاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون عن وجود صلة بين اضطراب القلق الاجتماعي وصحة بكتيريا الأمعاء.

وقارن فريق البحث البكتيريا المعوية لدى 6 أشخاص يعانون من القلق، مع 6 أشخاص أصحاء، من خلال تحليل الحمض النووي، ووجدوا اختلافات كبيرة.

وبعد إعطاء المضادات الحيوية لـ 72 فأر للقضاء على البكتيريا، حقنوها ببكتيريا مأخوذة من براز الأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي، ما أدى إلى ظهور استجابات خوف اجتماعي متزايدة لديها، خاصة عند جمعها مع فئران أخرى، على عكس تلك التي أعطيت بكتيريا صحية، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

واكتشفت الدراسة أن التجربة غيرت الاستجابات الهرمونية والمناعية لدى الفئران، ما يعني أن بكتيريا الأمعاء تؤثر بشكل مباشر على الخوف الاجتماعي والقلق المتزايد.

وقال الدكتور جون كريان، الذي شارك في إعداد الدراسة المنشورة في Proceedings of the National Academy of Sciences أننا بحاجة إلى الاهتمام بصحة بكتيريا الأمعاء لدينا، خاصة طوال فترة النمو وحتى في مرحلة البلوغ، للحفاظ على عمل الدماغ الاجتماعي بشكل مناسب.

كما إن زيادة كمية الألياف والأطعمة المخمرة في النظام الغذائي قد يكون لها آثار مفيدة.

