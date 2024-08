على شكل غوريلا.. شركة صينية تصمم أرائك غريبة وسعرها صادم (فيديو )

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بدأت شركة أثاث صينية في إنتاج أرائك على شكل غوريلا لتلبية طلب العملاء بعد أن بدأت صور أرائك الجوريلا التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

في شهر أبريل الماضي، نشرت مدونة متخصصة في التصميم تسمى Inspiring Designs منشورًا يضم عشرات الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لأرائك على شكل غوريلا.

ومن غير الواضح ما إذا كانت قد استخدمت أداة إنشاء رقمية، ولكن بعض النتائج كانت رائعة.

يمكن للمرء أن يخبر منذ البداية أنها صُنعت باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكن هذا لم يجعلها أقل إثارة للإعجاب.

كانت المشكلة، كما يتضح من تعليقات المستخدمين على المنشور، هي أن معظم الناس لم يتمكنوا من التمييز بين المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي والمنتج الحقيقي، لذلك استمروا في السؤال عن مكان الحصول على أريكة غوريلا، بحسب odditycentral.

حسنًا، كانت إحدى الشركات في الصين أكثر من سعيدة بتلبية الطلب.

في مقطع فيديو قصير نُشر على TikTok، يمكن رؤية مالك شركة أثاث صينية ينشر تحت اسم @sunyaofurniture02 وهو يعرض العديد من أرائك الغوريلا الحقيقية، من نسخة سوداء مستوحاة من King Kong إلى إصدارات باللونين البيج والبني كاملة برؤوس غوريلا كبيرة، إنها ليست رائعة ومفصلة مثل إصدارات الذكاء الاصطناعي، لكنها بالتأكيد أرائك غوريلا.

يبدو أن أحد الأشخاص قد طلب أريكة غوريلا، وبعد اكتشافه أن التصميم الغريب مطلوب بالفعل، بدأت شركة الأثاث في إنتاجها بألوان وأحجام مختلفة، لذا إذا كنت جادًا في رغبتك في الحصول على مثل هذه القطعة الانتقائية من الأثاث، فيمكنك بالفعل العثور على أرائك غوريلا على أمازون مقابل 9995 دولارًا، ما يعادل 489755 جنيها مصريا.

@sunyaofurniture02 We all need a gorilla sofa! From ai to real sofa, I am really determined. Contact me if you are interested in this sofa!#furniture #sunyaoshuojiaju #chinesefurniture #couch #sunyaofurniture #livingroom #home #sofa #design #interiordesign #furnituredesign ♬ original sound - SunYaofurniture02