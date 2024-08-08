الامارات | ليس كل شيء على مواقع التواصل صحيحاً .. احذروا وصفات هذه المرأة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت امرأة لانتقادات حادة، بعد مشاركتها على منصة "إكس"، صورة طبق طعام ممتلئ، قالت إنه لنظام غذائي غني بالبروتين، بينما كان في الحقيقة يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات وفقاً للعديد من مستخدمي وسائل التواصل الذين أمطروها بعبارات لاذعة.

وفي تعليقها على المنشور، نشرت الدكتورة شيتال ياداف، التي تعمل أستاذة مساعدة وفقًا لسيرتها الذاتية على X، صورة لطبق يحتوي على براعم، وموزة مقشرة، وشريحتين من التفاح، وتمرتين، وقطعتين من الجوز وأربع حبات من اللوز، وكتبت في تعليقها على المنشور: "نظام غذائي غني بالبروتين".

وسرعان ما لفت منشور ياداف انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنه لفت نظر مجتمع التغذية واللياقة البدنية عبر الإنترنت.

و قال الطبيب السويدي أندرياس إينفيلدت، مؤسس ورئيس شركة دايت دكتور، إن الطعام الموجود في الطبق يحتوي على كمية منخفضة من البروتين وفقًا لحساباته على تطبيق التغذية الخاص به، وكتب: "وفقًا لـ @JoinHava، لتتبع الصور فهذا الطبق يحتوي على 13 جرامًا فقط من البروتين وكمية كبيرة من الكربوهيدرات والدهون، إنه نظام غذائي منخفض البروتين للغاية (8٪ من السعرات الحرارية)".

وقال مستخدم آخر: "هذا الطبق منخفض البروتين، باستثناء بضعة جرامات من البروتين من البراعم، فهو بالكاد يحتوي على أي بروتين، وبالإضافة إلى ذلك، فهو منخفض للغاية في محتوى الليوسين، إذ يجب على النباتيين تضمين منتجات الألبان مثل الجبن والزبادي اليوناني للحصول على نسبة عالية من البروتين الغني بالليوسين."

ووصف الطبيب كين دي بيري، المقيم في الولايات المتحدة منشور السيدة ياداف بأنه "معلومات مضللة".

وانتقد كثيرون ياداف، وقالوا إنها لا تفقه شيئاً في التغذية، منددين بالمعلومات المغلوطة التي ينشرها الكثيرون على مواقع التواصل دون بحث أو علم، ودعاها البعض لاستخدام أي تطبيع لتتبع السعرات الحرارية لمعرفة مقدار البروتين الذي يحتوي عليه الطبق الذي نشرته.