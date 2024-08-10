بتاكل حلويات كتير؟.. هذا ما يحدث لكبدك - مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

أصبح السكر جزءًا لا يتجزأ من أي نظام غذائي، ورغم فوائده، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يدمر الصحة.

ويرتبط الإفراط في استهلاك الحلويات والمشروبات التي تحتوي على سكريات عالية بشكل متزايد بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

مرض الكبد الدهني غير الكحولي، هو حالة تتراكم فيها الدهون الزائدة في كبد الأشخاص الذين يشربون القليل من الكحول، أو لا يشربونه على الإطلاق.

ويمكن أن يتطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي إلى تليف وسرطان الكبد.

تلعب السكريات، وخاصة الفركتوز الموجود في العديد من الحلويات والأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية، دورًا مهمًا في تطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

يجري استقلاب الفركتوز في المقام الأول في الكبد، إذ يُحوَّل إلى دهون، ويمكن أن تؤدي هذه العملية إلى تراكم الدهون في خلايا الكبد، مما يسهم في تطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

شراب الذرة عالي الفركتوز (HFCS) يستخدم على نطاق واسع في المشروبات المحلاة والوجبات الخفيفة والأطعمة المصنعة، وهو ضار بشكل خاص.

وأظهرت الدراسات أن الاستهلاك العالي لشراب الذرة عالي الفركتوز، يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالكبد الدهني.

وقد لا يدرك الكثير من الأشخاص خطورة السكريات المخفية في أنظمتهم الغذائية، وغالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنفة على أنها "صحية"، مثل عصائر الفاكهة والزبادي المنكه وحبوب الإفطار، على مستويات عالية من السكريات المضافة.

يمكن أن يسهم الاستهلاك المنتظم لهذه المنتجات دون علم في الإفراط في تناول السكر وتراكم الدهون في الكبد، كما أن زيادة استهلاك الوجبات السريعة والمشروبات المحلاة والوجبات الخفيفة المحملة بالسكر قد تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المتكرر للأطعمة السكرية إلى مشاكل صحية مزمنة.

لذا، يعد تقليل تناول السكر وتبني عادات غذائية أكثر صحة أمرًا بالغ الأهمية، في الوقاية من مرض الكبد الدهني غير الكحولي وإدارته.

نصائح لتقليل كمية السكريات:

التحقق من العلامات:

يجب التحقق دائمًا من ملصقات الأطعمة بحثًا عن السكريات المضافة، فيما تشير المكونات مثل السكروز والجلوكوز والفركتوز وشراب الذرة والعسل، إلى وجود سكريات مضافة.

الحد من المشروبات المحلاة:

يجب استبدال المشروبات السكرية بالماء أو ماء جوز الهند أو اللبن الرائب المصنوع في المنزل.

اختر الأطعمة الكاملة:

من الأفضل اختيار الفاكهة الكاملة بدلاً من عصائر الفاكهة، إذ توفر الفاكهة الكاملة الألياف، التي تساعد على تنظيم امتصاص السكر وتعزز صحة الكبد.

تناول وجبات خفيفة صحية:

اختر الوجبات الخفيفة مثل المكسرات والبذور والحمص والفواكه الطازجة، بدلاً من الوجبات الخفيفة والحلويات السكرية.

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