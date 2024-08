إكسسوارات الشعر.. الباروكة تتخطى الـ 3 ملايين جنيه لهذه الأسباب "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

في عالم الموضة، تكتسب بعض القطع قيمة تاريخية وثقافية تفوق قيمتها المادية بكثير. وهذا ينطبق تمامًا على البواريك وإكسسوارت الشعر التي ارتداها نجوم هوليوود في أفلامهم الشهيرة، والتي تحولت إلى تحف فنية تباع بأسعار خيالية في المزادات العالمية.

بحسب nubiapage ، كشف تقرير عن قائمة أغلى 6 بواريك شعر بشري في العالم لعام 2024، والتي تضمنت بواريك لنجوم مثل مايكل جاكسون ومارلين مونرو وإليزابيث تايلور وأودري هيبورن وباربرا سترايساند.

وتراوحت أسعار هذه البواريك بين آلاف الدولارات، حيث بيعت باروكة مايكل جاكسون بأعلى سعر ووصلت لـ 75 ألف دولار، أي ما يعادل 3 مليون جنيه و700 ألف.

وليس الأمر يتعلق فقط بجمال هذه البواريك أو المواد المستخدمة في صنعها، بل بالقصة التي تحملها كل باروكة. فباروكة مايكل جاكسون مثلاً، تعكس تطور أسلوبه الفني، بينما تحمل باروكة مارلين مونرو بصمات عصر هوليوود الذهبي.

1. باروكة مايكل جاكسون - 75000 دولار

بيعت هذه القطعة بحوالي 75 ألف دولار، في مزاد خاص إلى جانب نسخ من وثيقة تثبت صحتها.

تم تصميم الشعر المستعار خصيصًا لمايكل جاكسون بواسطة شركة USA Cap Weaver وهو مصنوع من شعر بشري أسود متوسط ​​الطول مع دانتيل في المقدمة.

2. شعر مستعار لمارلين مونرو - 29900 دولار

تم تصميم الشعر المستعار بواسطة قسم Hair Creations التابع لشركة Max Factor Studios، وتم صنعه من شعر بشري حقيقي مخيط بشبكة. الشعر يصل إلى الكتفين، ومجعد، وله قطعة شعر مطابقة تضيف تجعيدات إلى حجم الشعر المستعار.

3. شعر مستعار لأندي وارهول - 10800 دولار

الباروكة عبارة عن مجموعة من مئات من الشعر المستعار الذي كان يرتديه بالتناوب، وكلها من تصميم المصمم الإيطالي بول بوتشيتشيو. في عام 2006، بيع أحد هذه الشعرات المستعارة في مزاد كريستيز في نيويورك. وكان أغلى شعر مستعار تم بيعه على الإطلاق في ذلك الوقت، حيث بيعت بمبلغ 10800 دولار.

4. شعر مستعار لأودري هيبورن - 6400 دولار

ارتدت أودري هيبورن هذا الشعر المستعار في فيلم Green Mansions من إنتاج شركة مترو جولدوين ماير عام 1959. ولأجل أن تؤدي دور فتاة الغابة، كانت النجمة ذات الشعر القصير تحتاج إلى شعر طويل منسدل.

صممت شركة مترو جولدوين ماير هذا الشعر المستعار خصيصًا ليناسب خط شعر أودري ورأسها. وقد صُنع من شعر بشري حقيقي، حيث قام مصفف الشعر بتثبيت خصلة واحدة في كل مرة بشرائط حريرية تشبه رأس الشخص تحتها.

5. شعر باربرا سترايسند المستعار - 3840 دولارًا

ارتدت باربرا سترايساند هذا الشعر المستعار الطويل الأشقر، المقصوص على شكل قصة قصيرة والمصنوع من شعر بشري، في فيلم On a Clear Day You Can See Forever (1970). وقد بيع بأكثر من 4000 دولار في مزاد Provenance في بيفرلي هيلز.

قام المصممون في شركة باراماونت للإنتاج بصنع الشعر المستعار من شعر بشري أشقر.

هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار هذه البواريك:

- القيمة التاريخية والثقافية: ترتبط هذه البواريك بنجوم أسطوريين تركوا بصمة عميقة في صناعة السينما والموسيقى.

- تعتبر قطعاً فريدة من نوعها، حيث تم تصميمها خصيصاً لنجوم معينين ولأفلام محددة.

- جودة المواد، صنعت من شعر بشري حقيقي، وتتميز بجودة عالية وحرفية فائقة.

- الطلب المتزايد على هذه البواريك من قبل هواة جمع التحف والمتاحف والمؤسسات الثقافية.

