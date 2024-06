شكرا لقرائتكم خبر عن "إحسان".. منصة وطنية موثوقة للتبرعات استفاد منها أكثر من 4.8 مليون شخص والان نبدء بالتفاصيل

تمكين القطاع الخيري

أتمتة عملية التبرع

تعزيز ثقافة التبرع

تعد المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) منصة رقمية موثوقة للتبرعات الخيرية في المملكة تمكنت منذ إنشائها بأمر سامٍ عام 2021 من العمل وفق حوكمة عالية مستخدمة التقنيات المتقدمة في جهودها من أجل تسهيل تبرع المحسنين وضمان وصول تبرعاتهم لمستحقيها في أسرع وقت لتحقيق الأثر الإيجابي على حياتهم، وبلغ إجمالي تبرعات المنصة حتى اليوم ما يزيد على 5 مليارات ريال استفاد منها أكثر من 4.8 ملايين مستفيد ومستفيدة من الفئات المستحقة.ويمثل العمل الخيري سلوكًا ومنهجًا في حياة أبناء المملكة قيادة وشعباً، ولا أدل على ذلك من تسجيل منصة "إحسان" بموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية نتيجة تحقيقها أكبر تبرع يومي خلال 24 ساعة على مستوى العالم، حيث بلغ عدد المتبرعين في ليلة 27 رمضان العام الماضي أكثر من 558 ألف متبرع استفاد من هذه التبرعات 476 ألف مستفيد. من المقرر أن تنطلق مساء الجمعة 5 رمضان 1445هـ الموافق 15 مارس 2024م الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الرابعة عبر منصة (إحسان) بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على إطلاقها، وذلك في إطار رعايته الدائمة - رعاه الله - وسمو ولي العهد - أيده الله - لجميع أعمال الخير والإحسان وتعظيم أثرهما وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.وتعمل منصة إحسان علـى اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعـي لتعظيـم الأثـر المشـروعات والخدمـات التنمويـة واسـتدامتها مـن بنـاء منظومـة فاعلـة عبـر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية بهدف تعزيز دول المملكة الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي، ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخيري بما يدعم مكانة المملكة الرائدة في الخير والعطاء.كما تعمل المنصة على إيصال التبرعات عبر الجهات والجمعيات الأهلية المعتمدة، وعلى أتمتة عملية التبرع بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والجهات الشريكة مثل: الهيئة العامة للأوقاف في مشاريع الأوقاف، والحملات الإغاثية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ضمن مشاريع الإسكان وغيرها، وتوفّر المنصة حساباً مستقلاً لكل جهة خيرية أو غير ربحية لإدارة التبرعات وإصدار التقارير مع مراعاة أعلى مستويات الأمان والموثوقية.وفي إطار حرص المنصة للوصول إلى الحالات والمناطق المستحقة دشنت مؤخراً خدمة استحقاق؛ للتحقق من أهلية المستفيدين عبر استثمار البيانات بالتكامل مع الجهات الحكومية، بدعم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتوفير قاعدة بيانات موحدة ومؤشرات يسترشد بها لتقييم حالة المستفيد بعد موافقته والتحقق من أهليته، حيث تهدف الخدمة إلى تحليل بيانات الاحتياج بالمملكة، وتيسير الوصول إلى المتعففين منهم.وتواصل إحسان جهودها عبر حملاتها الخيرية والتوعوية لتعزيز ثقافة التبرع والتكاتف المجتمعي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ودعم المشاريع المجتمعية والحالات الإنسانية، وتمكين المجتمع من التبرع من خلال قنوات رسمية موثوقة، فضلاً عن التكامل مع الجهات الحكومية المختلفـة وتعظيـم نفعهـا، ورفع مسـتوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.ومن هذه الجهود إطلاق صندوق إحسان الوقفي الذي يتيح المساهمة لعموم الأفراد في الصندوق عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق لإتاحة فرص الوقف المستدام للمحسنين من الأفراد والجهات، كاستثمار مجتمعي يعكس التكافل المجتمعي يهدف إلى استدامة القطاع الخيري وتعظيم أثره وليكون صدقة جارية يدوم أجرها ويبقى أثرها من خلال تحقيق الاستدامة المالية عبر استثمار مبالغ التبرع للوقف وصرف العائد منها على أوجه البر المتنوعة، وتحقيق رغبة المحسنين في تحديد وتخصيص الريع الوقفي من حيث المجال الخيري ، واستدامة الفرص الخيرية لخدمة الفئات المستفيدة من خلال تخصيص ريعها الوقفي لأكثر من 1600 جمعية أهلية في عموم مناطق المملكة.وتستقبل منصة إحسان التي كُلفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بتأسيسها بموجب أمرٍ سامٍ كريم مساهمات المحسنين والباذلين رقميًا خلال الحملة في مختلف المجالات الخيرية والتنموية، ولصندوق إحسان الوقفي، بكل موثوقية وأمان من خلال تطبيق المنصة، وموقعها الإلكتروني (Ehsan.sa)، وعبر الرقم الموحد: 8001247000.