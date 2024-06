شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين للتهنئة برمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بشهر رمضان المبارك.وبادله سمو ولي العهد التهنئة بالمناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيد الشهر الفضيل على الجميع بالخير والبركة.