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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين للتهنئة برمضان

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بشهر رمضان المبارك.
وبادله سمو ولي العهد التهنئة بالمناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيد الشهر الفضيل على الجميع بالخير والبركة. This is a Twitter Status يستقبل المهنئين بشهر This is a Twitter Status المبارك في This is a Twitter Status بـ This is a Twitter Status
للمزيد | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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