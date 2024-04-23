تراند اليوم : صندوق النقد يكشف عن توقعات عام 2025 الاقتصادات الأعلى نموًا في الدول العربية .. تعرف على ترتيب السعودية

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر إبريل، أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه بنسبة 3.2% خلال عامي 2024 و2025، بنفس الوتيرة التي كان عليها في عام 2023.

محمد يوسف

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