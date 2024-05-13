مسؤولة بالصحة العالمية: فخورون بانخفاض نسبة وفيات الحوادث في المملكة

فيديو | "انخفاض نسبة وفيات الحوادث في المملكة"..



مدير تعزيز صحة السكان في منظمة الصحة العالمية د. مها العدوي: المملكة من أوائل الدول والوحيدة في إنشاء لجنة "السلامة المروية"#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/gvrNMfh4RL