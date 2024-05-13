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11 ألف قرص.. ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات بتبوك وعسير

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واس - تبوك - أبها 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تستمر مكافحة مهربي المخدرات، إذ أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك.
وأشارت إلى ترويجه 10 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
ولفتت إلى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. This is a Twitter Status تقبض على شخص بمنطقة تبوك لترويجه (10) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)

مكافحة التهريب في

كما قُبض على مواطن بمنطقة عسير لترويجه 11,100 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. This is a Twitter Status تقبض على شخص بمنطقة عسير لترويجه (11,100) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)

كيفية الإبلاغ عن أنشطة التهريب في السعودية

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
ويمكن الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).
كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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