تراند اليوم : شاهد: لحظة القبض على منفذ هجوم محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا.. والكشف عن أبرز المعلومات عنه

صحيفة الخليج 365 : كشفت وسائل إعلام سلوفاكية، تفاصيل جديدة، بشأن مطلق النار الذي حاول اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو.

وذكرت وسائل الإعلام السلوفاكية أن المهاجم كان موظفًا سابقًا في شركة أمنية خاصة ومؤلف ديوان شعر يوراج سينتولا.

وبحسب ما أوردته قناة ماركيزا التلفزيونية المحلية، فقد نجا المهاجم نفسه عام 2016م، من محاولة اغتيال عندما تعرض لهجوم في مركز للتسوق في بلدة ليفيس من قبل شاب كان في حالة سكر.

فيما أوضح نجل سينتولا أن والده كان لديه تصريح حمل سلاح، ونفى المعلومات التي تفيد بأن سينتولا كان مريضًا في مستشفى للأمراض النفسية.

جدير بالذكر أن سينتولا، الآن محتجز ويتم التعامل مع الجريمة التي ارتكبها من قبل الوكالة الجنائية الوطنية في سلوفاكيا.