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إطلاق خدمة الهوية الرقمية للقادمين بتأشيرة الحج لهذا العام

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الرياض - علي القحطاني - أطلقت وزارة الداخلية خدمة الهوية الرقمية للقادمين إلى المملكة بتأشيرة حج هذا العام 1445 هـ، وذلك في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لتمكين التحول الرقمي، وتسخير التقنية لخدمة الإنسان وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضافت الوزارة أن الهوية الرقمية للحجاج التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارتي الخارجية والحج والعمرة والهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، تمكن ضيوف الرحمن من إثبات هويتهم إلكترونيًا عبر منصتي “أبشر” و”توكلنا”، وذلك لتسهيل استخدامها في رحلتهم، مما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم، وتحسين تجربتهم وإثرائها.

ويأتي تدشين الهوية الرقمية لضيوف الرحمن، للوصول إلى أعلى معايير الجودة في خدمتهم، ومواكبة التطور في مجالات التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لهم خلال فترة وجودهم في المملكة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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