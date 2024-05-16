شكرا لقرائتكم عبدالمحسن الخلف عبقري الاقتصاد.. خبير سعودي يبرع في صناعة السياسات الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عبدالمحسن الخلف خبير مالي دولي بارز يتمتع بخبرة واسعة في مجالات السياسات المالية الدولية والتنمية، إذ شغل مناصب قيادية في كل من مجموعة البنك الدولي ووزارة المالية.

صدر اليوم أمر ملكي بتعيين عبدالمحسن بن سعد بن عبدالمحسن الخلف نائبًا لوزير المالية بالمرتبة الممتازة، وفيما يلي تستعرض صحيفة “متابعات الخليج 365” السيرة الذاتية لنائب وزير المالية الجديد.

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تقلد الخلف منصب الرئيس التنفيذي وعضو المجلس التنفيذي في مجموعة البنك الدولي منذ العام 2020، ورئيس لجنة المراجعة في المجلس ذاته منذ ديسمبر 2020.

رحلة الخلف المُلهمة.. خبرات عملية دولية

وشغل عبدالمحسن الخلف منصب الرئيس التنفيذي وعضو المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي منذ عام 2020، ورئيس لجنة المراجعة في المجلس ذاته منذ ديسمبر2020، وذلك بعد مسيرة مهنية حافلة شغل خلالها مناصب قيادية هامة في مجالات السياسات المالية الدولية والتنمية.

وتقلد الخلف منصب مساعد وزير المالية لقطاع السياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية في المملكة العربية السعودية بين عامي 2022 و2024.

كما شغل منصب المدير التنفيذي بالإنابة لمجموعة البنك الدولي بين عامي 2018 و2020، ومستشار المدير التنفيذي ومسؤول المجلس التنفيذي في المجموعة ذاتها بين عامي 2014 و2018.

وتنوعت خبرات الخلف لتشمل منصب كبير مسؤولي السياسات في برنامج المسار المالي لمجموعة العشرين بين عامي 2019 و2021، وقائد سياسة مجموعة عمل التنمية لمجموعة العشرين التابعة لوزارة المالية بين عامي 2014 و2018، وخبيرًا اقتصاديًّا في وزارة المالية عام 2008.

ويُعرف الخلف بمهاراته التحليلية القوية وخبرته الواسعة في وضع السياسات وتنفيذها، حيث ساهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم.

مسيرة تعليمية قوية

أما عن المسيرة التعليمية، فقد حصل خلف على ماجستير في الاقتصاد عام 2018 من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل أيضًا على ماجستير في المالية عام 2011 من جامعة سانت ماري في كندا، إضافة إلى بكالوريوس في إدارة الأعمال عام 2007 من جامعة الملك سعود.