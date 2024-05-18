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تنبيه من أتربة مثارة على المدينة المنورة.. اعرف وقت الحالة

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واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من المدينة المنورة.
وتتضمن الحالة، محافظات ومراكز بدر ووادي الفرع والرايس وينبع والحناكية والمهد والعلا وخيبر والعيص.

طقس المدينة المنورة

كما تشمل تأثيراتها رياحا نشطة شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج (3-5 ) كم.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة ال 9 تستمر حتى الساعة الـ 5 مساء.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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